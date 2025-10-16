Tổng thống Mỹ tuyên bố CIA đang tiến hành hoạt động ngầm ở Venezuela

Ông Trump xác nhận đã cho phép CIA hoạt động ngầm ở Venezuela, thêm rằng Mỹ vẫn cân nhắc tấn công các băng đảng trên lãnh thổ nước này.

"Tôi cho phép vì hai lý do, thực sự là như vậy", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói tại Nhà Trắng hôm 15/10, khi được đề nghị bình luận về thông tin ông phê duyệt cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) thực hiện các hoạt động ngầm ở Venezuela.

"Số một, họ đã thả hết tù nhân của mình vào Mỹ. Điều còn lại là ma túy. Rất nhiều ma túy đến từ Venezuela đang tràn vào đất nước chúng ta và nhiều ma túy của Venezuela đi qua đường biển", ông nói về các lý do dẫn đến quyết định này.

Hoạt động ngầm của CIA có thể gồm một loạt chiến dịch bí mật, trong đó có cả hành động gây thương vong, nhằm tác động đến tình hình chính trị, kinh tế hoặc quân sự ở nước ngoài.

Tổng thống Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 15/10. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump cũng một lần nữa đề cập tới khả năng mở rộng chiến dịch đối phó ma túy, tấn công những băng đảng trong lãnh thổ Venezuela. "Chúng tôi chắc chắn đang cân nhắc tấn công mục tiêu trong đất liền, vì đã kiểm soát rất tốt trên biển", ông nói với các phóng viên.

Ông Trump bảo vệ quyết định tập kích xuồng bị nghi chở ma túy, khẳng định phương pháp triển khai Tuần duyên Mỹ để điều tra tàu thuyền trước khi hành động như trước đây là "hoàn toàn không hiệu quả". "Họ có những tàu tốc độ cao, một số chiếc có tốc độ tầm cỡ thế giới, nhưng chúng không thể nhanh hơn tên lửa", Tổng thống Mỹ cho hay.

Trong bài phát biểu trên truyền hình tối cùng ngày, Tổng thống Nicolas Maduro kêu gọi Mỹ chấm dứt chiến dịch gây áp lực, chỉ trích đây là nỗ lực nhằm chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên của Venezuela. "Chúng tôi không muốn xung đột ở Caribe hay Nam Mỹ", ông nói.

Ông Maduro thêm rằng Venezuela đang xem xét nghiêm túc những mối đe dọa, dù là công khai hay ngầm. Quân đội Venezuela hôm 14/10 tiến hành các cuộc tập trận trên toàn bộ bờ biển giáp Đại Tây Dương và biển Caribe. Những hoạt động quân sự khác cũng được lên kế hoạch tại một số bang giáp biên giới Colombia.

Mỹ đã triển khai 10 tiêm kích tàng hình, 8 chiến hạm và 4.500 binh sĩ thủy quân lục chiến tại khu vực phía nam biển Caribe để chống băng đảng ma túy. Đây là một trong những đợt điều động quân lớn nhất của Mỹ tới vùng Caribe trong nhiều năm qua.

Tổng thống Maduro hồi tháng trước mô tả động thái tập hợp lực lượng của Mỹ tại vùng Caribe là "mối đe dọa lớn nhất" đối với Venezuela trong vòng 100 năm qua. Ông tuyên bố nước này đã sẵn sàng để "đấu tranh vũ trang nhằm bảo vệ lãnh thổ quốc gia", đồng thời ra lệnh huy động quân đội chính quy cùng lực lượng dự bị.

Vũ Hoàng (Theo AFP, AP, WSJ)