Tổng thống Mỹ nói ông Putin sẽ đạt thỏa thuận về Ukraine

Tổng thống Trump tin rằng người đồng cấp Putin sẽ đạt thỏa thuận về xung đột Ukraine và cuộc gặp thượng đỉnh ở Alaska là "bước khởi đầu".

"Tôi cho rằng ông ấy đã hoàn toàn tin chắc sẽ đạt được một thỏa thuận. Tôi nghĩ ông ấy sẽ làm điều đó. Chúng ta sẽ sớm biết kết quả", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong cuộc phỏng vấn trên Fox News Radio hôm nay, nhắc đến người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Ông Trump và ông Putin dự kiến gặp trực tiếp tại Alaska ngày 15/8, cuộc gặp đầu tiên của lãnh đạo Mỹ - Nga kể từ tháng 6/2021. Theo Điện Kremlin, ngoài trọng tâm là vấn đề Ukraine, hai lãnh đạo còn bàn về các vấn đề an ninh và quốc tế. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không tham gia cuộc gặp.

"Cuộc gặp tại Alaska là để chuẩn bị cho cuộc gặp thứ hai. Cuộc gặp thứ hai sẽ rất, rất quan trọng vì đó là sự kiện họ thiết lập thỏa thuận. Tôi không muốn dùng từ 'chia phần', nhưng ở mức độ nào đó, đây không phải cách diễn đạt tệ phải không?", ông Trump nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump cho biết ông đã nghĩ đến ba địa điểm có thể tổ chức cuộc gặp ba bên với người đồng cấp Nga và Ukraine. Ông khẳng định sẽ không can dự mà để lãnh đạo Nga và Ukraine tự thương lượng thỏa thuận, đồng thời lưu ý cuộc gặp thứ hai có thể không diễn ra.

"Tùy thuộc vào những gì diễn ra trong cuộc gặp, tôi sẽ gọi cho Tổng thống Zelensky và mời ông ấy tới địa điểm mà chúng tôi sẽ tổ chức họp", ông Trump nói, thêm rằng xác suất cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga thất bại là khoảng 25%.

Điện Kremlin chưa bình luận về thông tin. Tổng thống Putin trước đó nói ông sẵn sàng gặp người đồng cấp Zelensky, nhưng nhấn mạnh thời cơ chưa chín muồi.

Yuri Ushakov, cố vấn của Tổng thống Nga về chính sách đối ngoại, cho biết cuộc gặp Trump - Putin dự kiến bắt đầu lúc 11h30 ngày 15/8 (2h30 giờ Hà Nội ngày 16/8) tại một cơ sở thuộc Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, thành phố lớn nhất bang Alaska.

Lãnh đạo hai bên sẽ gặp theo hình thức một - một, chỉ có phiên dịch viên tham gia. Giới chức Nga hôm nay cảnh báo sẽ là "sai lầm lớn" nếu dự đoán trước kết quả cuộc gặp. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hai bên không có kế hoạch ký văn kiện nào sau sự kiện.

