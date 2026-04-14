Tổng thống Mỹ đặt đồ ăn, boa 100 USD cho người giao hàng

Tổng thống Trump đặt đồ ăn nhanh đến Nhà Trắng, đích thân nhận và boa cho nhân viên giao hàng.

"Tôi có đơn hàng của DoorDash giao cho ngài, thưa Tổng thống", Sharon Simmons, nhân viên hãng giao hàng DoorDash, nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước cửa Phòng Bầu dục tại Nhà Trắng ngày 13/4.

"Ồ, thật tốt quá", Tổng thống Trump đáp lại và nhận hai túi giấy có biểu tượng McDonald's, thương hiệu đồ ăn nhanh ưa thích của ông. Lãnh đạo Mỹ sau đó hướng về phía các phóng viên phía ngoài và nói "cảnh này không giống như được dàn dựng, phải không?".

Tổng thống Trump sau đó trả lời báo giới về nhiều vấn đề, với bà Simmons đứng bên cạnh. Khi một phóng viên hỏi "Nhà Trắng có boa tiền hậu hĩnh không", ông Trump lập tức cắt ngang khi nữ nhân viên của DoorDash bắt đầu trả lời.

"Chờ chút", ông Trump nói rồi đưa tay vào túi áo vest lấy tờ 100 USD boa cho Simmons.

"Vâng, rất hậu hĩnh", bà nói.

Nhà Trắng sau đó cho biết Tổng thống Trump đã đích thân đưa hai túi đồ ăn, gồm burger phô mai và khoai tây chiên, cho nhân viên khu Cánh Tây.

Tổng thống Donald Trump boa 100 USD cho bà Sharon Simmons tại Nhà Trắng ngày 13/4. Ảnh: AP

Theo DoorDash, bà Simmons bắt đầu làm việc cho công ty từ năm 2022 và đã hoàn thành hơn 14.000 đơn hàng.

Tổng thống Trump lý giải ông chọn Simmons giao hàng đến Nhà Trắng vì đã nghe chuyện bà tiết kiệm được hơn 11.000 USD nhờ chính sách không áp thuế với tiền boa, nằm trong Đạo luật To Đẹp (OBBBA) mà quốc hội Mỹ thông qua hồi tháng 7/2025.

"Đó là khoản hoàn thuế lớn nhất mà bà từng nhận, đúng không?", ông Trump hỏi.

"Đúng vậy. Vâng, tôi đã tiết kiệm hơn 11.000 USD. Điều đó thực sự rất bất ngờ", bà Simmons trả lời.

Như Tâm (Theo AP, Reuters)