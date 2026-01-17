Tổng thống Mỹ công bố 'Hội đồng Hòa bình Gaza'

Tổng thống Trump công bố danh sách 7 thành viên ban điều hành sáng lập "Hội đồng Hòa bình Dải Gaza", trong đó có con rể Jared Kushner.

Nhà Trắng ngày 16/1 cho biết các thành viên trong ban điều hành sáng lập của "Hội đồng Hòa bình Dải Gaza" đều là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại giao, phát triển, cơ sở hạ tầng và chiến lược kinh tế.

7 thành viên gồm Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, cựu thủ tướng Anh Tony Blair, đặc phái viên Steve Witkoff, nhà đầu tư bất động sản Jared Kushner, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga, tỷ phú Marc Rowan và cố vấn Robert Gabriel.

Nhà Trắng khẳng định dưới sự dẫn dắt của Tổng thống Donald Trump, mỗi thành viên ban điều hành sẽ phụ trách một lĩnh vực cụ thể nhằm tái thiết, hướng tới sự ổn định lâu dài cho Dải Gaza.

Jared Kushner trong cuộc gặp Tổng thống Putin tại Moskva hồi tháng 12/2025. Ảnh: AFP

Thành lập "Hội đồng Hòa bình Dải Gaza" là bước quan trọng trong giai đoạn hai của kế hoạch do Mỹ hậu thuẫn, nhằm chấm dứt xung đột tại dải đất. Ông Trump hôm 15/1 ca ngợi đây là "hội đồng tuyệt vời và uy tín nhất từng được thành lập ở bất cứ nơi nào".

Trước đó, ủy ban quốc gia quản lý Gaza gồm 15 chuyên gia kỹ trị Palestine cũng được thành lập, với nhiệm vụ tiếp quản điều hành dải đất trong giai đoạn chuyển tiếp. Ông Ali Shaath, người gốc Gaza và là cựu thứ trưởng chính quyền Palestine, sẽ lãnh đạo cơ quan này.

Giai đoạn một của thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza bắt đầu từ ngày 10/10/2025, gồm trao trả con tin Israel do Hamas và các đồng minh giam giữ để đổi lấy các tù nhân Palestine bị Israel bắt. Quân đội Israel sau đó rút quân một phần, song vẫn kiểm soát phần lớn lãnh thổ Gaza.

Giai đoạn hai của thỏa thuận sẽ mở ra quá trình "phi quân sự hóa hoàn toàn và tái thiết Gaza, với trọng tâm là giải giáp toàn bộ những đối tượng vũ trang trái phép".

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)