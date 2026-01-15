Tổng thống Mỹ ca ngợi lãnh đạo lâm thời Venezuela 'tuyệt vời'

Ông Trump cho biết đã có cuộc điện đàm dài với lãnh đạo lâm thời Venezuela, ca ngợi bà Rodriguez là "người tuyệt vời".

"Chúng tôi vừa có cuộc nói chuyện rất tốt, bà ấy là người tuyệt vời", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng ngày 14/1 khi thông báo về cuộc điện đàm với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez.

Đây dường như là lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ và Venezuela đối thoại trực tiếp kể từ sau vụ Washington tiến hành chiến dịch tập kích, bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro ngày 3/1.

Tổng thống Trump sau đó cho biết đã thảo luận với bà Rodriguez về nhiều chủ đề, trong đó có dầu mỏ, khoáng sản, thương mại và an ninh quốc gia. "Chúng tôi đang đạt được bước tiến lớn", ông nói.

Tổng thống Trump (trái) và Tổng thống lâm thời Rodriguez. Ảnh: AP

Bà Rodriguez cùng ngày đăng bài trên mạng xã hội, mô tả cuộc điện đàm với lãnh đạo Mỹ là "hiệu quả, lịch sự và tôn trọng lẫn nhau". Lãnh đạo Venezuela thêm rằng hai bên đã thảo luận về "chương trình làm việc song phương vì lợi ích của người dân hai nước, cũng như các vấn đề tồn đọng trong quan hệ giữa chính phủ hai bên".

Sau khi Mỹ bắt vợ chồng ông Maduro, Tổng thống Trump tuyên bố Washington sẽ "điều hành" quốc gia vùng Caribe này trong giai đoạn chuyển tiếp và khai thác trữ lượng dầu mỏ của nước này trong nhiều năm. Ông hôm 7/1 cho biết Mỹ sẽ giám sát Venezuela trong thời gian dài và sẽ tái thiết quốc gia này theo hướng "cực kỳ sinh lợi".

Bà Rodriguez được bổ nhiệm làm Tổng thống lâm thời sau khi Mỹ bắt ông Maduro, nhưng lực lượng an ninh và dân quân Venezuela vẫn nằm dưới sự kiểm soát của những người có đường lối cứng rắn.

Tổng thống lâm thời Rodriguez thời gian qua đưa ra nhiều tín hiệu trái chiều về mức độ sẵn sàng hợp tác với Mỹ. Một mặt, bà luôn quyết liệt chỉ trích chiến dịch bắt ông Maduro là trái pháp luật và kiên quyết phản đối can thiệp nước ngoài, mặt khác bà vẫn chấp nhận đàm phán với Washington về dầu mỏ và nghiên cứu nối lại quan hệ ngoại giao.

Thanh Tâm (Theo AFP)