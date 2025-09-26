Tổng thống Mỹ áp thuế nhập khẩu với nhiều loại thuốc, đồ nội thất

Tổng thống Mỹ công bố thuế mới từ 25-100% với nhiều loại thuốc, xe tải, đồ nội thất, áp dụng từ tháng 10.

Ngày 25/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố đợt áp thuế mới. Theo đó, Mỹ sẽ thu 100% thuế nhập khẩu với thuốc biệt dược gốc (branded drug), 25% với xe tải hạng nặng và tủ bếp là 50%. Tủ đồ phòng tắm và đồ nội thất bọc đệm bị áp thuế lần lượt 50% và 30%. Các mức thuế này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10.

Thuế với biệt dược gốc sẽ được miễn nếu công ty đó xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ, ông Trump nói. Ông cũng giải thích thuế với xe tải hạng nặng nhằm bảo vệ các nhà sản xuất khỏi "cạnh tranh không công bằng từ bên ngoài". Động thái này mang lại lợi ích cho các công ty như Peterbilt, Kenworth và Freightliner.

Tổng thống Donald Trump tại phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ngày 19/9. Ảnh: AP

Trong khi đó, thuế mới với tủ bếp, tủ phòng tắm và một số đồ nội thất được giải thích là do lượng hàng nhập khẩu khổng lồ đang gây tổn hại cho các nhà sản xuất trong nước. "Các sản phẩm này ồ ạt tràn vào Mỹ từ các nước khác", Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Dù vậy, Hiệp hội Nghiên cứu và Sản xuất Dược phẩm Mỹ lại phản đối thuế mới với thuốc. Hồi đầu năm, họ cho biết nước này phải nhập khẩu hơn 40% nguyên liệu dùng trong thuốc tiêu thụ trong nước từ châu Âu và các quốc gia đồng minh.

Phòng Thương mại Mỹ cũng kêu gọi không áp thuế mới với xe tải. Cơ quan này cho biết 5 nước cung cấp hàng đầu cho nước này là Mexico, Canada, Nhật Bản, Đức và Phần Lan "đều là đồng minh hoặc đối tác thân cận của Mỹ, không gây ra mối đe dọa nào với an ninh quốc gia".

Mexico là nước xuất khẩu xe tải trung và hạng nặng lớn nhất sang Mỹ. Một nghiên cứu công bố hồi tháng 1 cho thấy quy mô nhập khẩu các loại xe cỡ lớn này từ Mexico đã tăng gấp 3 kể từ năm 2019. Việc tăng thuế gây sức ép lên giá vận chuyển hàng hóa, trong bối cảnh ông Trump cam kết hạ nhiệt lạm phát, đặc biệt là hàng tiêu dùng.

Mexico cũng phản đối thuế mới. Hồi tháng 5, họ nói với Bộ Thương mại Mỹ rằng tính trung bình, xe tải Mexico xuất sang Mỹ có 50% linh kiện của Mỹ, gồm động cơ diesel. Năm ngoái, Mỹ nhập khẩu gần 128 tỷ USD linh kiện xe hạng nặng từ Mexico.

Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản cũng lên tiếng về thuế mới. Họ khẳng định các công ty Nhật Bản đã giảm xuất khẩu khi tăng sản xuất xe tải trung và hạng nặng tại Mỹ.

Trong nhiệm kỳ 2, ông Trump đã khởi động hàng loạt cuộc điều tra về nguy cơ hàng nhập khẩu đe dọa an ninh quốc gia. Mới nhất là điều tra về đồ bảo hộ, vật tư y tế, robot và máy công nghiệp. Việc này đe dọa triển vọng kinh tế toàn cầu và khiến các doanh nghiệp khó ra quyết định kinh doanh.

Hà Thu (theo Reuters)