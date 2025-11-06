Tổng thống Mexico đệ đơn tố cáo kẻ sàm sỡ mình trên phố

Tổng thống Mexico Sheinbaum đệ đơn tố cáo và kêu gọi hình sự hóa hành vi quấy rối tình dục, sau khi bà bị một người đàn ông sàm sỡ ngay trên phố.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, 63 tuổi, hôm 4/11 giao lưu với người ủng hộ gần phủ tổng thống ở thủ đô Mexico City trong lúc đi bộ đến sự kiện công cộng, thì một người đàn ông say rượu tiến tới gần bà. Người này vòng tay qua vai, tay kia chạm vào hông và ngực Tổng thống, đồng thời cố hôn vào cổ bà.

Một thành viên trong đội cận vệ sau đó kéo người này ra, trong lúc bà Sheinbaum tỏ ra bối rối. Người đàn ông này sau đó bị bắt.

Tổng thống Mexico bị người lạ sàm sỡ giữa phố Tổng thống Sheinbaum bị một người đàn ông sàm sỡ khi đang chào hỏi người dân ở thủ đô ngày 4/11. Video: X/Osint613

Nữ Tổng thống đầu tiên của Mexico hôm 5/11 cho biết bà đã đệ đơn tố cáo người đàn ông này và sẽ xem xét lại quy định luật pháp về hành vi quấy rối tình dục. Theo luật liên bang của Mexico, hành vi sàm sỡ như vậy không bị coi là tội phạm.

"Tôi nghĩ nếu mình không đệ đơn tố cáo, những phụ nữ khác ở Mexico sẽ ra sao? Nếu chuyện này xảy ra ngay với cả Tổng thống thì tất cả phụ nữ ở đất nước chúng ta sẽ gặp phải điều gì đây", bà cho hay, thêm rằng chỉ biết chuyện gì thực sự xảy ra lúc đó sau khi xem lại video.

32 bang của Mexico và thủ đô Mexico City có bộ luật hình sự riêng. Tại Mexico City, định nghĩa quấy rối tình dục là "hành vi có tính chất tình dục mà người tiếp nhận không mong muốn" và người vi phạm có thể bị phạt 1-3 năm tù. Tuy nhiên, không phải tất cả các bang đều coi quấy rối tình dục là hành vi tội phạm.

"Đây phải bị coi là hành vi tội phạm và chúng tôi sẽ phát động một chiến dịch", Tổng thống Sheinbaum nói, nhấn mạnh rằng bà từng bị tấn công tương tự khi còn trẻ.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tại cuộc họp báo ở Mexico City ngày 5/11. Ảnh: AFP

Các nhóm nữ quyền lưu ý sự việc như vậy là chuyện thường ngày đối với nhiều phụ nữ Mexico. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, khoảng 70% phụ nữ Mexico từ 15 tuổi trở lên sẽ trải qua ít nhất một vụ quấy rối tình dục trong đời và trung bình 10 phụ nữ bị sát hại mỗi ngày ở Mexico.

Sự việc cũng dẫn đến chỉ trích đối với đội cận vệ của Tổng thống Sheinbaum và việc bà thường xuyên tiếp xúc gần với công chúng, dù bà là mục tiêu nhắm tới của các băng đảng.

Tại các cuộc mít tinh trên toàn quốc hồi tháng 9 để đánh dấu năm đầu tiên nắm quyền, bà đã cho phép người ủng hộ ôm và chụp ảnh selfie cùng mình.

Cựu công tố viên chống ma túy Samuel Gonzalez nói rằng sự việc "rất đáng lo ngại" khi đã truyền thông điệp tới các nhóm tội phạm rằng nguyên thủ quốc gia cũng "dễ bị tổn hại". Theo ông, đội cận vệ "nên xác định những người đến gần bà đều không say xỉn hay mang theo vũ khí".

Bất chấp mối lo ngại này, Tổng thống Mexico loại trừ khả năng tăng cường an ninh. "Nếu không có rủi ro nào xảy ra, chúng tôi sẽ tiếp tục như trước. Chúng tôi cần gần dân", bà nói.

