Tổng thống Mexico bị sàm sỡ khi chào hỏi người dân

Tổng thống Sheinbaum bị một người đàn ông sàm sỡ khi đang chụp ảnh cùng người dân thủ đô, làm dấy lên lo ngại về bảo vệ chính trị gia.

Tổng thống Claudia Sheinbaum ngày 4/11 giao lưu ngẫu hứng với người dân thủ đô Mexico City khi đi bộ cùng trợ lý dọc tuyến phố Moneda, từ Cung điện Quốc gia sang trụ sở Bộ Giáo dục. Trong lúc bà đang chào hỏi và chụp ảnh lưu niệm, một người đàn ông bất ngờ có những cử chỉ sàm sỡ với nữ chính trị gia 63 tuổi.

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người này có vẻ say xỉn, tiến đến gần Sheinbaum khi bà đang nhìn sang hướng khác, cố gắng hôn vào cổ bà và vòng tay ôm ở vùng ngực. Tổng thống Mexico mỉm cười gượng gạo trước đám đông, chặn tay người đàn ông lạ mặt và gạt tay ông ấy ra.

Tổng thống Mexico bị người lạ sàm sỡ giữa phố Tổng thống Sheinbaum bị một người đàn ông sàm sỡ khi đang chào hỏi người dân ở thủ đô ngày 4/11. Video: X/Osint613

Một trợ lý đi cùng bà Sheinbaum phản ứng chậm vài giây, với tay giữ người đàn ông này lại rồi đứng chắn giữa hai người. Bà Sheinbaum vẫn giữ vẻ bình thản, vừa cười vừa nói chuyện thêm đôi câu với người này, bảo rằng "không sao đâu". Trong video, không có nhân viên an ninh nào mặc đồng phục đứng vây quanh bà Sheinbaum ngoài hai trợ lý mặc vest.

Đài truyền hình BNC Noticias cho biết người đàn ông say xỉn sau đó đã bị nhân viên an ninh giữ lại. Sự việc khiến dư luận Mexico thêm lo ngại về quy trình bảo vệ chính trị gia tại nước này, đặc biệt sau vụ ám sát ngày 1/11 nhắm vào Thị trưởng Carlos Manzo ở thành phố Uruapan, bang Michoacan, ngay giữa lễ hội và trước mặt gia đình ông.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum họp báo tại Mexico City ngày 24/3. Ảnh: AFP

Ngày 4/11, Tổng thống Sheinbaum công bố kế hoạch "Hòa bình và Công lý Michoacan" để cải thiện tình hình an ninh trật tự trên toàn quốc, tập trung vào ba trụ cột: an ninh - công lý, phát triển kinh tế và tạo lập văn hóa hòa bình.

Chính phủ sẽ đầu tư hạ tầng nông thôn, tăng lương cho lao động thời vụ và thiết lập hệ thống ẩn danh cho nạn nhân bị tống tiền, nhằm xây dựng bình yên qua đối thoại.

"An ninh không thể dựa trên vũ lực, mà phải dựa trên công lý, phát triển và tôn trọng sự sống. Hòa bình được xây dựng từ cộng đồng", bà nói, đồng thời chỉ trích những cá nhân lợi dụng tình trạng bạo lực để công kích chính quyền.

Thanh Danh (Theo AP, Jornada, Courthouse News)