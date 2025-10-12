Tổng thống Madagascar nói đang xảy ra âm mưu đảo chính

Tổng thống Rajoelina cho biết có âm mưu đảo chính giữa lúc xảy ra biểu tình ở Madagascar, đồng thời kêu gọi mọi người đoàn kết.

"Tôi muốn thông báo với người dân và cộng đồng quốc tế rằng đang xảy ra âm mưu chiếm đoạt quyền lực bất hợp pháp bằng vũ lực, trái với hiến pháp và các nguyên tắc dân chủ. Đối thoại là con đường duy nhất cho cuộc khủng hoảng mà Madagascar đang đối mặt, tôi kêu gọi mọi người đoàn kết", Tổng thống Andry Rajoelina cho biết hôm nay.

Chính phủ Madagascar cho biết ông Rajoelina vẫn ở trong nước và điều hành các vấn đề quốc gia. Thủ tướng Ruphin Zafisambo, người mới được bổ nhiệm, khẳng định chính phủ "vẫn vững vàng và sẵn sàng hợp tác, lắng nghe người dân".

Tổng thống Andry Rajoelina tại Văn phòng Tổng thống Madagascar ngày 6/10. Ảnh: Reuters

Một số đơn vị quân đội Madagascar đóng quân ở ngoại ô thủ đô Antananarivo trước đó kêu gọi lực lượng an ninh hợp lực và "kháng lệnh dùng vũ lực", đồng thời phản đối quyết định trấn áp cuộc biểu tình làm rung chuyển quốc đảo trong hơn hai tuần qua.

Binh sĩ tại một doanh trại đã đụng độ với lực lượng hiến binh và tiến vào thủ đô để tham gia cuộc biểu tình ở Quảng trường 13/5, nằm trước tòa thị chính Antananarivo. Người biểu tình chào đón các binh sĩ và kêu gọi ông Rajoelina từ chức.

Các sĩ quan hiến binh Madagascar thừa nhận "sai sót và hành động thái quá trong hoạt động trấn áp biểu tình", đồng thời kêu gọi "tình huynh đệ" giữa hiến binh và quân đội. "Chúng tôi ở đây để bảo vệ, không phải tấn công mọi người. Từ giờ chúng tôi sẽ chỉ làm theo mệnh lệnh từ bộ chỉ huy", hiến binh Madagascar tuyên bố.

Đơn vị Hành chính và Kỹ thuật (CAPSAT) cùng ngày tuyên bố đã nắm quyền kiểm soát quân đội Madagascar. "Từ lúc này trở đi, mọi mệnh lệnh đối với tất cả quân binh chủng sẽ xuất phát từ bộ tư lệnh CAPSAT", đơn vị này thông báo.

CAPSAT gồm các sĩ quan hành chính và kỹ thuật đóng quân ở quận Soanierana, ngoại ô Antananarivo. Lực lượng đóng quân tại căn cứ Soanierana hồi năm 2009 dẫn đầu cuộc binh biến giúp đưa ông Rajoelina lên nắm quyền.

Bộ Quốc phòng Madagascar chưa lên tiếng về thông tin.

Người biểu tình chào đón binh sĩ Madagascar ở thủ đô Antananarivo ngày 11/10. Ảnh: AFP

Biểu tình bùng phát tại Madagascar từ ngày 25/9, xuất phát từ cơn phẫn nộ của người dân trước tình trạng thiếu điện và nước. Cuộc tuần hành ngày 11/10 có quy mô lớn nhất từ khi biểu tình bùng phát, dẫn tới những vụ đụng độ khiến hai người chết và 26 người bị thương.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters, AP)