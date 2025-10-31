Tổng thống Lee Jae Myung cảnh báo bất động sản Hàn Quốc như 'bom hẹn giờ'

Tổng thống Lee Jae Myung lo ngại tình trạng đầu cơ nhà đất quá mức tại nước này có thể bóp méo nền kinh tế Hàn Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn đầu tuần này trên Bloomberg TV, ông Lee cảnh báo: "Sự thật là Hàn Quốc đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng tiềm tàng rất nguy hiểm, như một quả bom hẹn giờ. Đó là tình trạng đầu tư quá mức vào thị trường bất động sản".

Nhận định này được đưa ra sau khi Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) tuần trước thông báo giữ nguyên lãi suất tham chiếu lần thứ 3 liên tiếp, tại 2,5%. Cơ quan này lo ngại sức ép giá bất động sản, các rủi ro trên thị trường tiền tệ và bất ổn liên quan đến đàm phán thuế nhập khẩu với Mỹ.

Tổng thống Hàn Quốc đồng tình với quyết định này. Ông cho rằng nếu giảm lãi suất, giá nhà đất sẽ càng tăng tốc. Bất động sản từ lâu là tài sản ưa thích của giới đầu cơ. Việc giá nhà tăng cao khiến nhiều gia đình bình thường không thể sở hữu, còn người mua được phải đi vay nhiều.

Tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tại Seoul ngày 4/6. Ảnh: AP

Đây không phải lần đầu tiên ông Lee lên tiếng về vấn đề này. Trong một sự kiện tại Seoul hôm 21/10, ông cho biết Hàn Quốc phải "hạn chế nhu cầu đầu tư vào các lĩnh vực không tạo ra năng suất".

Trước đó, ngày 15/10, chính phủ Hàn Quốc đã mở rộng chính sách quản lý bất động sản sang nhiều khu vực trên toàn quốc, nhằm siết nhu cầu. Chính sách áp thuế và hạn chế cho vay mua nhà với 3 quận giàu có nhất của Seoul, nhưng hiện đã mở rộng ra toàn bộ thủ đô cùng 12 khu vực thuộc tỉnh Gyeonggi - giáp ranh Seoul.

Tại cuộc họp nội các hôm 21/10, ông Lee nhấn mạnh: "Các bộ phải tập trung toàn lực ngăn chặn tình trạng đầu cơ đang bóp méo nền kinh tế". Ông cho rằng "văn hóa đầu tư bền vững và hợp lý mới có thể giúp kinh tế và các ngành nghề phát triển cân bằng".

Dù vậy, giá căn hộ tại Seoul vẫn tăng 38 tuần liên tiếp, bất chấp các chính sách của chính phủ. Xu hướng này cho thấy nhu cầu nhà ở vẫn mạnh. Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo nước này đang đi theo con đường như Nhật Bản - nơi có giá nhà thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Ông nhấn mạnh tài sản quốc gia đang tập trung nhiều vào thị trường bất động sản và gợi ý nên chuyển bớt sang chứng khoán. Chỉ số Kospi của nước này đã tăng 70% từ đầu năm, liên tiếp lập kỷ lục mới.

"Người dân đang dần đa dạng hóa và củng cố cách tích lũy tài sản, rời xa mô hình cũ là tập trung vào các lĩnh vực phi sản xuất. Tuy nhiên, chúng ta còn một chặng đường dài phía trước", Tổng thống Lee nhận định.

Hà Thu (theo Chosun, Bloomberg)