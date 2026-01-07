Tổng thống Iran yêu cầu lực lượng an ninh không nhắm vào người biểu tình ôn hòa

Tổng thống Iran ra lệnh cho lực lượng an ninh không sử dụng biện pháp trấn áp với người tuần hành ôn hòa, khi các cuộc biểu tình kéo dài.

Phó tổng thống Iran Mohammad Jafar Ghaempanah hôm nay cho biết Tổng thống Masoud Pezeshkian đã ra lệnh "không được thực hiện bất kỳ biện pháp an ninh nào đối với những người biểu tình".

"Những kẻ mang súng, dao, vũ khí, những kẻ tấn công đồn cảnh sát và các địa điểm quân sự là những kẻ bạo loạn. Chúng ta phải phân biệt người biểu tình với những kẻ bạo loạn", ông Ghaempanah nói thêm.

Sóng biểu tình Iran bùng phát từ hôm 28/12, khi giới tiểu thương ở thủ đô Tehran tổ chức đình công nhằm phản đối tình hình kinh tế trì trệ và giá cả tăng cao. Phong trào sau đó lan rộng sang các khu vực khác tại Iran, với sự tham gia của tầng lớp sinh viên.

Người biểu tình Iran trên đường phố Tehran hôm 29/12. Ảnh: AFP

Biểu tình đến nay đã chưa có dấu hiệu dừng lại. Các nhóm nhân quyền Iran trước đó cho biết ít nhất 25 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình và hơn 1.000 người bị bắt.

Hôm 6/1, các nhân chứng cho biết lực lượng an ninh đã bắn đạn hơi cay để giải tán đoàn người ngồi biểu tình tại Grand Bazaar, khu chợ lịch sử lâu đời và quan trọng nhất tại thủ đô Tehran.

Chính quyền Iran chưa công bố số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, nhưng cho biết ít nhất hai thành viên lực lượng an ninh đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cho biết các cuộc biểu tình ôn hòa ban đầu của những tiểu thương là "chính đáng", nhưng "những kẻ gây rối phải bị trừng trị".

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói nước này đang theo dõi sát tình hình Iran, cảnh báo Tehran sẽ bị Washington "giáng đòn nặng" nếu còn có thêm người biểu tình ở nước này thiệt mạng.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)