Tổng thống Iran ra lệnh khởi động đàm phán hạt nhân với Mỹ

Tổng thống Pezeshkian ra lệnh cho các quan chức Iran bắt đầu quá trình đàm phán hạt nhân với Mỹ, sau những căng thẳng gần đây giữa hai nước.

"Iran và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân. Tổng thống Masoud Pezeshkian đã ra lệnh bắt đầu đối thoại với Washington", hãng thông tấn Iran Fars hôm nay cho biết, dẫn nguồn tin từ quan chức chính phủ.

Thông tin này cũng đã được đăng tải trên nhật báo cải cách Shargh. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran không đề cập thời gian đàm phán cụ thể.

Bộ Ngoại giao Iran cùng ngày cho hay nước này đang nghiên cứu phương pháp và khuôn khổ đàm phán với Mỹ trong những ngày tới, trong đó thông điệp của hai bên sẽ chuyển tiếp thông qua các bên trung gian ở khu vực.

"Chúng tôi đang hoàn thiện chi tiết từng giai đoạn trong tiến trình ngoại giao. Chúng tôi hy vọng việc này sẽ hoàn thành trong những ngày tới", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nói, khẳng định Tehran đã bày tỏ sự thiện chí và nghiêm túc về ngoại giao.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA

Ông Baqaei cũng lưu ý Tehran "không bao giờ chấp nhận tối hậu thư" và không thể xác nhận liệu Iran đã nhận được thông điệp nào như vậy hay chưa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước cảnh báo "thời gian đang cạn dần" để Iran đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân của nước này. Lời cảnh báo được đưa ra khi Mỹ đang triển khai hạm đội đến gần Iran.

Các bên trung gian trong khu vực đã thúc đẩy ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuần trước tới Thổ Nhĩ Kỳ và cho biết ông cũng đã điện đàm với các đối tác Ai Cập, Arab Saudi.

"Tổng thống Trump nói không được có vũ khí hạt nhân và chúng tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó. Đó có thể là một thỏa thuận tốt", ông Araghchi nói với CNN ngày 1/2. "Đổi lại chúng tôi mong muốn các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ. Bởi như vậy, thỏa thuận sẽ khả thi. Chúng ta đừng nên nói về những điều bất khả thi".

Người phát ngôn Baqaei lưu ý việc các nước láng giềng thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho thấy nỗi lo ngại về nguy cơ Mỹ tấn công và đẩy khu vực vào xung đột. Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei ngày 1/2 cũng cảnh báo một cuộc tấn công của Mỹ vào nước này sẽ gây ra "cuộc chiến tranh khu vực".

Thanh Tâm (Theo AFP, France 24)