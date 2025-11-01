Tổng thống Hàn tặng ông Tập bàn cờ vây làm từ gỗ quý

Tổng thống Lee Jae-myung tặng Chủ tịch Tập Cận Bình nhiều món quà, trong đó có bàn cờ vây chế tác từ gỗ phỉ.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm nay cho biết ông Lee Jae-myung đã chuẩn bị bàn cờ vây chế tạo từ "loại gỗ quý nhất" và một khay sơn mài khảm xà cừ để làm quà tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp bên lề hội nghị cấp cao APEC ở thành phố Gyeongju.

Bàn cờ được làm từ gỗ phỉ, loài bản địa ở đảo Jeju. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết đây là loại gỗ nổi tiếng với màu đậm, tiếng vang rõ nét, độ bền vượt trội, được công nhận là vật liệu hàng đầu để chế tác bàn cờ vây cả ở Hàn Quốc và Trung Quốc.

Hàn Quốc tặng ông Tập bàn chơi cờ vây làm từ gỗ quý Tổng thống Hàn Quốc giới thiệu quà tặng Chủ tịch Trung Quốc tại cuộc gặp ở Gyeongju ngày 1/11. Video: Reuters

Cả hai lãnh đạo đều thích chơi cờ vây. Ông Tập từng được tặng một bộ cờ vây trong chuyến thăm Hàn Quốc cách đây 11 năm.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh bàn cờ thể hiện hy vọng về quan hệ hai nước luôn tốt đẹp. Cơ quan này không tiết lộ giá trị món quà, nhưng truyền thông Hàn Quốc nói rằng một số loại bàn cờ vây làm từ gỗ phỉ có giá gần 5 triệu won (3.500 USD).

Chiếc khay tròn sơn mài được nghệ nhân khảm xà cừ theo kỹ thuật truyền thống có từ thời Cao Ly cách đây hơn 1.000 năm. Món quà tượng trưng cho hy vọng tiếp tục, kế thừa và phát huy quan hệ hữu nghị lâu đời giữa Hàn Quốc và Trung Quốc.

Cuộc gặp ở Gyeongju là lần đầu hai lãnh đạo gặp trực tiếp kể từ khi ông Lee trở thành Tổng thống Hàn Quốc hồi tháng 6, cũng là chuyến thăm chính thức Hàn Quốc đầu tiên của ông Tập sau 11 năm.

Ông Lee nhấn mạnh tính cấp thiết của duy trì ổn định khu vực, cho rằng những cuộc trao đổi cấp cao giữa lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên gần đây "đang tạo điều kiện" để kết nối và giảm căng thẳng giữa Seoul với Bình Nhưỡng. "Tôi hy vọng Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ tăng cường liên lạc cấp chiến lược và hợp tác để nối lại đối thoại với Triều Tiên", Tổng thống Lee nói.

Ông Tập khẳng định Trung Quốc và Hàn Quốc là "những nước láng giềng quan trọng không thể lay chuyển, cũng là đối tác không thể tách rời". Tuy nhiên, Chủ tịch Trung Quốc chưa hồi đáp đề nghị của Tổng thống Hàn Quốc về hỗ trợ kết nối lại đối thoại Seoul - Bình Nhưỡng.

Hồng Hạnh (Theo Chosun)