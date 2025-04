Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị phế truất

Ông Yoon phải rời Dinh thự Tổng thống

Do bị phế truất, ông Yoon và vợ là bà Kim Keon-hee phải rời khỏi Dinh thự Tổng thống ở Hannam-dong, trung tâm thủ đô Seoul. Nếu trở về nhà cũ ở phía nam Seoul, nơi sinh sống trước khi ông nhậm chức, vợ chồng ông Yoon sẽ được cung cấp các biện pháp đảm bảo an ninh. Theo luật hiện hành, một tổng thống bị luận tội và không hoàn thành nhiệm kỳ sẽ được hưởng quyền bảo vệ an ninh trong 10 năm.