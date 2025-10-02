Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi về sai phạm trong làn sóng 'xuất khẩu con nuôi'

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung xin lỗi sau khi các cơ quan cho nhận con nuôi của nước này bị phát hiện sai phạm về nhân quyền từ vài thập kỷ trước.

"Các phán quyết gần đây của tòa án cùng cuộc điều tra của Ủy ban Sự thật và Hòa giải phát hiện trong một số trường hợp, đã xảy ra sai phạm về nhân quyền trong quá trình đưa trẻ em ra nước ngoài làm con nuôi. Vào thời điểm như vậy, nhà nước đã không hoàn thành đúng trách nhiệm của mình. Thay mặt Đại Hàn Dân quốc, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành", Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hôm nay cho hay.

Ông cũng gửi lời động viên tới người được nhận nuôi ở nước ngoài, gia đình nhận nuôi và gia đình ruột thịt của họ, "những người đã phải chịu đựng đau khổ".

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung phát biểu tại một sự kiện ở tỉnh Gyeryong ngày 1/10. Ảnh: AFP

Trong suốt nhiều thập kỷ, Hàn Quốc là một trong những nước "xuất khẩu trẻ em" lớn nhất thế giới, với hơn 140.000 trẻ được đưa ra nước ngoài làm con nuôi từ năm 1955 đến 1999. Làn sóng này bắt đầu sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, nhiều trẻ em là con lai, có mẹ người Hàn Quốc và cha là lính Mỹ.

Những năm 1970 và 1980, "xuất khẩu con nuôi" mang lại hàng triệu USD cho các cơ quan tổ chức hoạt động này.

Ủy ban Sự thật và Hòa giải, cơ quan do quốc hội Hàn Quốc thiết lập, hồi tháng 3 công bố các phát hiện sau cuộc điều tra kéo dài hai năm. Họ tuyên bố phát hiện hành vi vi phạm nhân quyền trong ít nhất 56 trường hợp trẻ em được nhận nuôi, từ đơn kiến nghị của 367 người được đưa đến 11 quốc gia làm con nuôi năm 1964 đến năm 1999, trong đó có Mỹ, Pháp, Đan Mạch, Thụy Điển.

Họ cũng công bố một bức ảnh với chú thích "Trẻ em bị gửi ra nước ngoài như hành lý", kèm ảnh các em bé quấn trong chăn, buộc chặt vào ghế máy bay thương mại năm 1984.

Những em bé Hàn Quốc được thắt chặt vào ghế máy bay trong chuyến đi đến Đan Mạch vào năm 1984. Ảnh: Ủy ban Sự thật và Hòa giải Hàn Quốc

"Trong gần 50 sau Chiến tranh Triều Tiên, chính phủ ưu tiên gửi trẻ ra nước ngoài như một giải pháp tiết kiệm chi phí, thay vì tăng cường các chính sách phúc lợi trẻ em trong nước", ủy ban cho biết, cáo buộc chính phủ thời đó bỏ bê trách nhiệm giám sát và không ngăn chặn các hành vi sai trái như làm giả hồ sơ trẻ mồ côi, sửa đổi danh tính trái phép, không kiểm tra kỹ bố mẹ nhận nuôi.

Ủy ban khuyến nghị chính phủ Hàn Quốc đưa ra lời xin lỗi chính thức và khảo sát toàn diện về tình trạng quốc tịch của những người bị gửi đi trong quá khứ, cũng như đưa ra các biện pháp khắc phục cho các nạn nhân.

Theo Tổng thống Lee, Hàn Quốc hiện là cường quốc kinh tế song những năm 2020, trung bình vẫn có hơn 100 trẻ em được đưa ra nước ngoài làm con nuôi mỗi năm. Đó thường là con của phụ nữ chưa kết hôn, những người vẫn phải đối mặt sự kỳ thị.

Năm 1998, trong cuộc gặp với những người được nhận nuôi ở nước ngoài, tổng thống Hàn Quốc khi đó Kim Dae-jung nói lời xin lỗi. "Tôi cảm thấy chúng tôi đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng đối với mọi người", ông nói, song không thừa nhận trách nhiệm của nhà nước đối với hoạt động này.

Huyền Lê (Theo AFP, CNA)