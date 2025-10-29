Tổng thống Hàn Quốc tặng bản sao vương miện cho ông Trump

Tổng thống Lee Jae-myung tặng Tổng thống Trump bản sao một vương miện cổ cùng huân chương cao quý nhất nước này, khi lãnh đạo Mỹ thăm Hàn Quốc.

"Vì niềm tin và tình hữu nghị mới giữa hai nước", Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nói khi tặng người đồng cấp Mỹ Donald Trump bản sao vương miện vàng Cheonmachong trong lễ đón ở Bảo tàng Quốc gia Gyeongju, thành phố Gyeongju, ngày 29/10.

Bản gốc tinh xảo của vương miện Cheonmachong được tìm thấy năm 1973, khi các nhà khảo cổ khai quật một ngôi mộ ở Gyeongju. Đây là vương miện thuộc về các vị vua Silla, triều đại từng kiểm soát phần lớn bán đảo Triều Tiên cho đến năm 935.

"Chúng tôi tặng ngài vương miện này, bởi nó tượng trưng cho tinh thần của Silla, triều đại đã mang lại hòa bình đầu tiên cho bán đảo Triều Tiên và mở ra thời kỳ hoàng kim trong quan hệ đồng minh Hàn - Mỹ", Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách lễ tân Kim Tae-jin nói.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết quyết định chọn bản sao vương miện Silla làm quà tặng còn xuất phát từ việc ông Trump "thích những chi tiết trang trí mạ vàng trong Nhà Trắng".

Tổng thống Hàn Quốc tặng bản sao vương miện cho Tổng thống Trump Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tặng bản sao vương miện cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Video: Reuters

Tổng thống Lee còn trao tặng người đồng cấp Trump huân chương Mugunghwa để ghi nhận vai trò "người gìn giữ hòa bình" trên bán đảo Triều Tiên. Đây là huân chương cao quý nhất của Hàn Quốc, được đặt theo tên quốc hoa của nước này.

"Tôi muốn đeo huân chương này ngay bây giờ", Tổng thống Trump đáp lại. Ông cảm ơn ông Lee, thêm rằng Mỹ và Hàn Quốc đang có một mối quan hệ "rất tuyệt vời" và sẽ mạnh mẽ hơn nữa.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung (phải) tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump bản sao vương miện vàng tại thành phố Gyeongju ngày 29/10. Ảnh: AP

Tổng thống Trump hôm nay đến Hàn Quốc, điểm dừng cuối cùng trong chuyến công du châu Á 5 ngày của ông chủ Nhà Trắng.

Kim Yong-beom, trợ lý tổng thống Hàn Quốc, xác nhận Washington và Seoul đã đạt thỏa thuận về thương mại. Mỹ sẽ áp thuế đối ứng 15% với hàng hóa Hàn Quốc, giảm thuế từ 25% xuống 15% với ôtô và linh kiện, trong khi Seoul đầu tư 350 tỷ USD vào nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông Trump sẽ tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC tại Gyeongju và dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở thành phố cảng Busan ngày 30/10. Tổng thống Mỹ trước đó đã đến Malaysia và Nhật Bản.

Như Tâm (Theo AFP, Yonhap)