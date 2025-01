Tổng thống Hàn Quốc sẽ không dự phiên tòa luận tội đầu tiên

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuần tới sẽ không dự phiên điều trần đầu tiên trong tiến trình xét xử quyết định luận tội ông, vì những lo ngại về an toàn.

"Khi những nỗ lực thực hiện lệnh bắt bất hợp pháp và không hợp lệ đang diễn ra, có những lo ngại về an toàn cá nhân và sự cố", Yoon Kab-keun, luật sư của Tổng thống Yoon, hôm nay cho biết. "Để Tổng thống có thể ra hầu tòa, vấn đề an toàn cá nhân và an ninh phải được giải quyết".

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại Seoul hồi tháng 11/2024. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, cựu giám đốc Cơ quan An ninh Tổng thống (PSS) Park Chong-jun, đã bị cảnh sát thẩm vấn lần thứ hai sau khi từ chức và bị triệu tập hôm 10/1 với cáo buộc ngăn cản các điều tra viên thực thi lệnh bắt Tổng thống Yoon.

"Tôi đang hợp tác hết sức với cuộc điều tra của chính quyền", Park nói với các phóng viên khi rời khỏi Trụ sở Cơ quan Điều tra chung ở phía tây thủ đô Seoul vào cuối ngày 11/1, sau hơn 14 tiếng bị thẩm vấn.

Cựu giám đốc PSS không trả lời phóng viên các câu hỏi về lý do ông từ chức.

Tòa án Hàn Quốc tháng trước phát lệnh bắt Tổng thống Yoon với các cáo buộc liên quan quyết định ban bố thiết quân luật. Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với Quan chức Cấp cao (CIO) và cảnh sát Hàn Quốc hôm 3/1 tập trung tại dinh thự của ông Yoon để thực thi lệnh bắt, nhưng phải bỏ cuộc sau nhiều giờ đối đầu với lực lượng cận vệ. Tòa án đã gia hạn lệnh bắt, tạo điều kiện để cảnh sát thực hiện nỗ lực lần thứ hai.

Ông Yoon hiện bị đình chỉ chức vụ và quyền hạn trong lúc Tòa án Hiến pháp xem xét quyết định luận tội của quốc hội. Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã lên lịch 5 phiên tòa từ ngày 14/1 đến ngày 4/2. Các phiên tòa vẫn sẽ diễn ra nếu ông Yoon không tham dự.

Các phán quyết của Tòa án Hiến pháp, một trong hai tòa án quyền lực nhất Hàn Quốc, bên cạnh Tòa án Tối cao, là không thể kháng cáo. Luật sư khẳng định Tổng thống Yoon sẽ chấp hành mọi phán quyết từ Tòa án Hiến pháp, ngay cả khi đó là quyết định phế truất ông.

Vũ Hoàng (Theo Yonhap, AFP)