Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Việt Nam

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam ngày 21-24/4.

Chuyến thăm của Tổng thống Lee Jae-myung và phu nhân diễn ra theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Lee Jae-myung đến Việt Nam sau khi ông nhậm chức hồi tháng 6/2025.

Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1992. Tháng 12/2022, hai nước thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Tổng thống Lee Jae-myung và phu nhân. Ảnh: AFP

Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 89,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2024. Trong 3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam - Hàn Quốc đạt 26,9 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế đến hết tháng 3/2026, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam với 10.447 dự án, tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực như công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, điện tử, ôtô và phụ tùng ôtô, xây dựng, bất động sản.

Năm 2025, Hàn Quốc là thị trường cung cấp khách du lịch lớn thứ hai của Việt Nam với 4,3 triệu lượt, chiếm 21% tổng số du khách nước ngoài đến Việt Nam.

Có khoảng 352.000 người Việt Nam ở Hàn Quốc và 200.000 người Hàn Quốc sinh sống, kinh doanh ở Việt Nam.

