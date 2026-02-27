Tổng thống Hàn Quốc rao bán nhà riêng

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung rao bán căn hộ của gia đình với giá thấp hơn mặt bằng chung, nhằm thể hiện cam kết ổn định thị trường bất động sản.

"Tổng thống Lee Jae-myung hôm nay đã rao bán căn hộ mà ông và phu nhân Kim Hae-kyung đồng sở hữu", phát ngôn viên Nhà Xanh Kang Yu-jung cho biết.

Theo Yonhap, căn hộ rộng 164 m2 nằm ở thành phố Seongnam, phía nam thủ đô Seoul. Ông Lee và bà Kim mua căn hộ này năm 1998 với giá 360 triệu won (250.000 USD), sống tại đây rồi chuyển vào phủ tổng thống khi ông Lee nhậm chức tháng 6/2025.

Tổng thống Lee được cho là đang rao bán căn hộ với giá 2,9 tỷ won, thấp hơn so với mặt bằng chung 3,1-3,2 tỷ won hiện tại. "Động thái nhằm thể hiện quyết tâm của Tổng thống trong việc đưa thị trường bất động sản ổn định trở lại", phát ngôn viên nói.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tại Seoul tháng 6/2025. Ảnh: AFP

Trên mạng xã hội, Tổng thống Lee mô tả căn hộ là mái ấm gắn bó với nhiều kỷ niệm, nơi ông trải qua những năm tháng tuổi trẻ và nuôi dạy các con. Ông cho biết quyết định bán xuất phát từ trách nhiệm của một quan chức chính quyền.

"Đó là ngôi nhà có giá trị tinh thần lớn lao hơn nhiều so với giá trị tài chính", ông viết. "Tôi bán nó để có thể toàn tâm chịu trách nhiệm trên cương vị người đứng đầu các chính sách bất động sản".

Tổng thống Lee chia sẻ một bài viết có nội dung cho rằng ông "sẽ thu về khoảng 2,5 tỷ won từ việc bán căn hộ" và tuyên bố ông không mua bán nhà vì mục đích tiền bạc.

Động thái diễn ra trong bối cảnh lãnh đạo Hàn Quốc kêu gọi những người sở hữu nhiều nhà bán bớt tài sản trước khi chính phủ nối lại áp thuế cao với lợi nhuận từ giao dịch bất động sản vào tháng 5. Ông Lee cũng phát tín hiệu rằng chính phủ Hàn Quốc sẽ thúc đẩy các biện pháp nhằm giảm đầu cơ.

Một quan chức cấp cao của phủ tổng thống cho biết ông Lee đang cho thuê căn hộ và hợp đồng thuê vẫn còn hiệu lực.

"Tổng thống cũng chia sẻ với trợ lý rằng nếu thị trường bất động sản ổn định trở lại, việc bán tài sản vào thời điểm này và mua nhà riêng sau khi nghỉ hưu có thể là lựa chọn hợp lý hơn", quan chức này nói.

Tại Hàn Quốc, các cựu tổng thống thường sống trong nhà riêng thay vì căn hộ chung cư, do họ được hưởng chế độ bảo vệ của Cơ quan An ninh Tổng thống trong tối đa 15 năm sau khi rời nhiệm sở. Điều này đòi hỏi cần có không gian cho lực lượng an ninh.

Như Tâm (Theo Yonhap, Chosun)