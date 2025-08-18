Tổng thống Hàn Quốc lệnh chuẩn bị thực hiện thỏa thuận với Triều Tiên

Tổng thống Lee Jae-myung, người muốn cải thiện quan hệ với Triều Tiên, ra lệnh chuẩn bị thực hiện một số thỏa thuận giữa Seoul với Bình Nhưỡng.

Trong cuộc họp nội các hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung khẳng định quan hệ giữa Seoul với Bình Nhưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong bảo vệ lợi ích quốc gia của Hàn Quốc và mở rộng không gian hoạt động ngoại giao trước tình hình quốc tế thay đổi nhanh chóng.

"Tôi yêu cầu các bộ liên quan chuẩn bị thực hiện các thỏa thuận liên Triều hiện có theo từng giai đoạn, bắt đầu từ những thỏa thuận có thể thực hiện được", ông nói.

Tổng thống Lee Jae-myung chủ trì cuộc họp nội các tại Seoul ngày 18/8. Ảnh: Yonhap

Tổng thống Hàn Quốc không đề cập thỏa thuận nào, song ông Lee hôm 15/8 cho biết nước này đang có ý định khôi phục thỏa thuận năm 2018 về đình chỉ một số hoạt động quân sự dọc biên giới liên Triều.

Ông lúc đó cũng nói rằng Seoul sẽ thực hiện các biện pháp để giảm căng thẳng và khôi phục niềm tin với Bình Nhưỡng. Tổng thống Hàn Quốc khẳng định nước này sẽ tôn trọng thể chế hiện tại của Triều Tiên và không tìm cách thống nhất bằng phương pháp sáp nhập.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6, chính phủ của Tổng thống Lee đã tìm cách cải thiện quan hệ với Triều Tiên. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng cho đến nay vẫn bác bỏ những đề nghị của Seoul.

"Nếu Hàn Quốc, bên khơi mào không khí đối đầu cực đoan sau khi tuyên bố Triều Tiên là kẻ thù chính, mong đợi rằng có thể đảo ngược được tất cả hậu quả bằng vài tuyên bố cảm tính, điều này chẳng khác nào toán sai lầm nghiêm trọng", bà Kim Yo-jong, quan chức hàng đầu phụ trách chính sách đối ngoại của Triều Tiên, cho biết hôm 28/7.

Huyền Lê (Theo Reuters, Yonhap)