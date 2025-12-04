Tổng thống Hàn Quốc không biết việc Triều Tiên đang giữ 6 công dân

Tổng thống Lee Jae-myung không biết Triều Tiên đang giữ 6 công dân Hàn Quốc và phải nhờ một quan chức khác trả lời câu hỏi về vấn đề này.

Tại cuộc họp báo ở Nhà Xanh hôm 3/12, một phóng viên hỏi Tổng thống Lee Jae-myung về nỗ lực nhằm đảm bảo việc trả tự do cho các công dân Hàn Quốc đang bị Triều Tiên giữ. Theo phóng viên này, những người mang quốc tịch Mỹ và Nhật Bản đã được thả, trong khi hơn 10 công dân Hàn Quốc vẫn bị Triều Tiên giữ.

"Đây là lần đầu tiên tôi nghe về vấn đề này", ông Lee trả lời, sau đó quay sang hỏi Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung-lac liệu có công dân Hàn Quốc đang bị giữ ở Triều Tiên hay không.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung trong cuộc họp báo ngày 3/12. Ảnh: AP

Ông Wi đáp rằng có những trường hợp người dân đến Triều Tiên rồi không trở về, hoặc bị giam giữ trong những tình huống không được công khai. "Chúng tôi cần xác định mốc thời gian chính xác", ông Wi nói.

Tổng thống Lee nêu thêm rằng "có vẻ sự việc đã xảy ra khá lâu rồi nên chúng tôi thiếu thông tin chi tiết về những cá nhân liên quan". "Chúng tôi sẽ xem xét tình hình và đánh giá", ông nói thêm.

Phóng viên sau đó lưu ý truyền thông Triều Tiên từng đưa tin công khai về các trường hợp công dân Hàn Quốc bị giam ở nước này.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm nay xác nhận Triều Tiên đã bắt ba nhà truyền giáo Hàn Quốc cùng ba người đào tẩu Triều Tiên đã nhập tịch Hàn Quốc, với nhiều cáo buộc, trong đó có hoạt động gián điệp, trong giai đoạn 2013-2016.

"Chính phủ sẽ cố gắng giải quyết vấn đề này thông qua các nỗ lực nhằm nhanh chóng nối lại đối thoại liên Triều", văn phòng cho hay.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan phụ trách các vấn đề quan hệ liên Triều, cho biết lần gần nhất họ nêu vấn đề này với Triều Tiên là vào năm 2018. Bình Nhưỡng trả lời rằng "các cơ quan hữu quan đang xem xét kỹ lưỡng việc này", nhưng sau đó không bình luận hay hành động gì.

Huyền Lê (Theo AFP, Korea Joongang Daily)