Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi hàn gắn quan hệ với Triều Tiên

Tổng thống Lee Jae-myung kêu gọi hàn hắn quan hệ liên Triều, cho rằng hòa bình hai nước là cách thiết thực đảm bảo an ninh quốc gia.

"Chúng ta phải nỗ lực khôi phục quan hệ Hàn Quốc - Triều Tiên đã bị cắt đứt. Hòa bình và cùng nhau tồn tại là lựa chọn thực tế, thiết thực nhất để bảo vệ an ninh quốc gia của chúng ta", Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nói khi chủ trì cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia ngày 10/7.

Ông Lee kêu gọi những quan chức dự cuộc họp "có cái nhìn toàn diện" về trật tự quốc tế đang thay đổi, tình hình chính trị trong nước cũng như các yếu tố liên quan tới Triều Tiên, để từ đó ngăn chặn những mối đe dọa an ninh quốc gia.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tại Nhà Xanh hôm 3/7. Ảnh: AP

Đây là cuộc họp đầu tiên của Tổng thống Lee với Hội đồng An ninh Quốc gia kể từ khi ông nhậm chức tháng trước. Cuộc họp còn có mặt Thủ tướng Kim Min-seok, Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung-lac và các quan chức an ninh cấp cao.

Tổng thống Hàn Quốc trước đó cũng ra lệnh ngừng phát loa tuyên truyền dọc biên giới với Triều Tiên và kêu gọi các nhóm dân sự ngừng thả tờ rơi sang nước láng giềng. Ông hy vọng những động thái mang tính hòa giải như vậy có thể mở đường để nối lại đối thoại với Triều Tiên.

Tổng thống Lee Jae-myung được cho là có quan điểm ôn hòa hơn trong vấn đề Triều Tiên so với người tiền nhiệm Yoon Suk-yeol. Ông tuyên bố mong muốn kiến tạo bán đảo hòa bình và ổn định, trong đó cả hai miền có thể "cùng tồn tại và hợp tác tìm con đường đến thịnh vượng chung".

Ngọc Ánh (Theo Yonhap, Korea Times, Korea Herald)