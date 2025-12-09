Tổng thống Hàn Quốc chuyển văn phòng về lại Nhà Xanh

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cùng nhân viên bắt đầu chuyển về Nhà Xanh, sau khi nơi đây bị người tiền nhiệm Yoon Suk-yeol bỏ trống.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết việc chuyển vào Nhà Xanh đã bắt đầu từ hôm 8/12 và sẽ hoàn tất trước Giáng sinh. Quá trình mất nhiều thời gian hơn một chút do những lo ngại về an ninh.

Một quan chức chính quyền cho biết hầu hết công việc chuyển về Nhà Xanh diễn ra ngoài giờ hành chính và cuối tuần để tránh gián đoạn công việc.

Người dân tham quan Nhà Xanh ở Seoul, Hàn Quốc, hồi tháng 5/2024. Ảnh: AFP

Sau khi đắc cử hồi tháng 6, Tổng thống Lee đã thông báo sẽ chuyển vào làm việc tại Nhà Xanh, sau ba năm tòa nhà được biến thành nơi tham quan cho công chúng dưới thời tổng thống Yoon Suk-yeol.

Nhà Xanh, hay còn gọi là Cheong Wa Dae trong tiếng Hàn Quốc, được đặt tên theo khoảng 150.000 viên ngói xanh trang trí trên mái nhà và từ lâu đã gắn liền với các đời tổng thống Hàn Quốc.

Tuy nhiên, ông Yoon năm 2022 quyết định không làm việc ở tòa nhà này, mà chuyển tới trụ sở mới ở quận Yongsan. Một số nguồn tin cho rằng ông Yoon làm điều này vì "vấn đề phong thủy".

Nhà Xanh nằm trên khu đất từng đặt dinh toàn quyền Nhật Bản trong giai đoạn năm 1910-1945. Trước đó, khu đất là thao trường huấn luyện quân cấm vệ của triều đình hoặc làm nơi chôn cất phi tần.

Trong các đời tổng thống Hàn Quốc làm việc ở đây, một số người phải hứng chịu nhiều sóng gió cả trong thời kỳ nắm quyền lẫn khi mãn nhiệm như bị ám sát, luận tội, lĩnh án tù.

Ngọc Ánh (Theo AFP)