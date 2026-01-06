Tổng thống Hàn Quốc chụp ảnh selfie với ông Tập

Tổng thống Hàn Quốc đăng ảnh chụp selfie cùng vợ chồng Chủ tịch Trung Quốc, cho biết tấm ảnh chụp bằng điện thoại Xiaomi.

"Ảnh selfie với Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân, được chụp bằng chiếc Xiaomi mà tôi được tặng ở Gyeongju", Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung viết trên nền tảng mạng xã hội X ngày 5/1, trong chuyến thăm Bắc Kinh.

"Nhờ có họ, tôi đã có bức ảnh để đời", ông bày tỏ. "Tôi sẽ liên lạc thường xuyên hơn và hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian tới".

Bài đăng của ông Lee lập tức thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, được chia sẻ hơn 3.400 lần trong vài tiếng đầu tiên. Trong bức ảnh selfie, vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc và Chủ tịch Trung Quốc đều mỉm cười. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng đăng một video ngắn trên YouTube, trong đó ông Tập khen kỹ năng chụp ảnh của lãnh đạo Hàn Quốc.

Ảnh selfie của Tổng thống Hàn Quốc với vợ chồng Chủ tịch Tập Cận Bình đăng trên tài khoản X của ông Lee ngày 5/1. Ảnh: X/Jaemyung_Lee

Chiếc điện thoại Xiaomi từng gây xôn xao hồi tháng 11/2025 khi ông Tập nói đùa với ông Lee trong cuộc gặp song phương bên lề hội nghị APEC tại Hàn Quốc.

Khi ông Lee hỏi liệu thiết bị có an toàn không, ông Tập đáp lại bằng giọng hài hước: "Vậy tôi mời ngài kiểm tra xem có phần mềm gián điệp không nhé?". Đây là màn đối đáp hài hước ít thấy ở ông Tập, người thường giữ vẻ nghiêm nghị. Tổng thống Hàn Quốc khi đó nói rằng ông Tập "hài hước một cách bất ngờ".

Trong cuộc hội đàm kéo dài 90 phút ngày 5/1, ông Tập kêu gọi ông Lee cùng Bắc Kinh đưa ra "lựa chọn chiến lược đúng đắn" trong một thế giới đang "trở nên phức tạp và đầy biến động".

Hồng Hạnh (Theo AFP)