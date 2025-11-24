Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo quan hệ liên Triều đang 'rất nguy hiểm'

Tổng thống Hàn Quốc cho rằng hai miền Triều Tiên có nguy cơ xảy ra đụng độ không mong muốn bất cứ lúc nào, gọi đây là "tình thế rất nguy hiểm" cần giải quyết.

"Quan hệ liên Triều đã trở nên vô cùng thù địch và đối đầu. Triều Tiên đang có những hành động rất cực đoan mà không cho thấy mức độ tin cậy cơ bản nhất", Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hôm nay nói trên chuyến bay tới Thổ Nhĩ Kỳ, trong chuyến công du châu Phi và Trung Đông.

"Chúng tôi đang ở trong tình thế rất nguy hiểm, nơi các cuộc đụng độ ngoài ý muốn có thể xảy ra bất cứ lúc nào", ông cảnh báo, thêm rằng các bên cần kiên nhẫn nỗ lực để nối lại đàm phán để giảm thiểu nguy cơ.

Tổng thống Lee Jae-myung phát biểu trước quốc hội tại thủ đô Seoul hôm 4/11. Ảnh: AFP

Tổng thống thống Hàn Quốc nhắc lại lời kêu gọi hôm 17/11 về việc đàm phán nhằm làm rõ đường phân giới quân sự (MDL) giữa hai nước với mục đích ngăn chặn các vụ đụng độ không mong muốn gần biên giới. Triều Tiên chưa phản hồi về đề xuất trên.

MDL nằm bên trong khu phi quân sự (DMZ), vùng đệm rộng 4 km và dài 250 km được phủ kín bởi những bãi mìn, hàng rào thép gai và bẫy chống tăng. Bất chấp tên gọi "phi quân sự", đây là một trong những khu vực có mật độ vũ khí và lực lượng vũ trang dày đặc nhất thế giới.

Ông Lee cho hay Triều Tiên đã lắp đặt ba lớp dây thép gai dọc theo MDL, dù hai bên vẫn tồn tại những bất đồng về ranh giới chính xác của nó. "Vì tất cả kênh liên lạc đều bị cắt đứt nên ngay cả khi một vụ đụng độ ngoài ý muốn xảy ra, cũng không có cách nào để giải quyết", ông nói thêm.

Nhằm giảm bớt căng thẳng trên bán đảo, Tổng thống Lee nhấn mạnh cần thúc đẩy đối thoại giữa Hàn Quốc với Triều Tiên, ngay cả khi Bình Nhưỡng không phản hồi.

Ông Lee tái khẳng định thống nhất với Triều Tiên là mục tiêu cuối cùng của Hàn Quốc, song lưu ý rằng điều này phải được tiếp cận từ góc độ dài hạn.

"Chúng tôi không có ý định theo đuổi thống nhất bằng cách sáp nhập", ông nói, nhấn mạnh rằng các cuộc thảo luận về thống nhất chỉ nên diễn ra sau khi đối thoại được nối lại và hai bên có thể thiết lập các điều kiện chung sống hòa bình.

Khi được hỏi liệu Hàn Quốc có xem xét cắt giảm các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ để đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán hay không, ông Lee nói rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận, gọi đây là vấn đề "nhạy cảm nhất" với Bình Nhưỡng.

"Nếu một cơ chế hòa bình ổn định được thiết lập vững chắc giữa hai miền Triều Tiên, việc không tiến hành các cuộc tập trận là mục tiêu đáng mong muốn. Tùy thuộc vào tình hình, việc giảm hoặc hoãn các cuộc tập trận có thể trở thành kết quả của việc xây dựng một cơ chế hòa bình hoặc đòn bẩy giúp tạo ra nó. Rất khó để nói vào lúc này điều nào sẽ xảy ra", ông cho biết.

Bình Nhưỡng chưa bình luận về tuyên bố của ông Lee. Triều Tiên lâu nay vẫn chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, gọi chúng là hoạt động tập dượt cho cuộc chiến tranh hạt nhân chống lại họ. Khoảng 28.500 binh sĩ cùng các hệ thống vũ khí đang được Mỹ triển khai tại Hàn Quốc.

Vũ Hoàng (Theo Reuters, UPI, AFP)