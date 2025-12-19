Tổng thống Hàn muốn bảo hiểm chi trả cho người dân trị hói

Tổng thống Lee Jae-myung muốn bảo hiểm y tế chi trả cho việc điều trị rụng tóc, mô tả đây là vấn đề "sống còn", nhưng đề xuất này gây nhiều tranh cãi.

Hiệp hội Y tế Hàn Quốc ngày 17/12 ra tuyên bố kêu gọi chính phủ ưu tiên ngân sách từ bảo hiểm y tế quốc gia cho các bệnh như ung thư, thay vì chi trả cho những người trị hói theo đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung.

Trong cuộc họp cuối tuần trước, Tổng thống Lee, người nổi tiếng với mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng, đề xuất bảo hiểm y tế quốc gia chi trả phí điều trị rụng tóc cho người dân. Theo ông, các phương pháp điều trị rụng tóc trước đây được xem là "vấn đề thẩm mỹ", nay được nhìn nhận là "vấn đề sống còn".

Bảo hiểm y tế quốc gia Hàn Quốc chỉ trả phí điều trị cho các trường hợp rụng tóc do bệnh lý. Bộ trưởng Y tế Jeong Eun-kyeong thể hiện quan điểm thận trọng hơn, cho biết các biện pháp điều trị hói do di truyền thiếu hiệu quả rõ ràng.

"Phải chăng vấn đề nằm ở việc có nên định nghĩa bệnh di truyền là một loại bệnh hay không?", ông Lee đặt câu hỏi.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tại sự kiện ở Seoul ngày 4/6. Ảnh: AP

Đề xuất của ông Lee nhận được nhiều lời khen ngợi từ người dân, một số thậm chí gọi ông là "tổng thống vĩ đại nhất lịch sử", trong khi số khác đặt câu hỏi về tính cần thiết.

"Tiết kiệm được tiền nghe có vẻ ổn, nhưng thực ra thì chi phí tốn chưa đến 200 USD một năm. Liệu điều này có cần thiết không?", Song Ji-hoon, cư dân 32 tuổi đang dùng thuốc trị rụng tóc ở Seoul, nói, nhận xét đây có thể là động thái nhằm lấy lòng cử tri.

Hàn Quốc là nước có tiêu chuẩn sắc đẹp khắt khe, khiến những người hói đầu, nhất là giới trẻ, có thể bị kỳ thị. 40% trong số 240.000 người đến bệnh viện khám rụng tóc trong năm 2024 thuộc độ tuổi 20-30.

"Tóc mái của tôi ngày càng thưa và không giữ nếp, không thể uốn hay vuốt sáp, khiến tôi luôn cảm thấy mình luộm thuộm, kém hấp dẫn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tự tin", Lee Won-woo, 33 tuổi, sống ở tỉnh Bắc Chungcheong, nói.

Người Hàn Quốc cạo tóc trong một cuộc biểu tình ở Seoul, năm 2022. Ảnh: AFP

Đề xuất của Tổng thống Lee gây tranh cãi do hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia Hàn Quốc, vốn ghi nhận thâm hụt kỷ lục 7,7 tỷ USD năm 2024, đang chịu thêm áp lực do già hóa dân số.

Trước gánh nặng tài chính mà việc chi trả phí trị hói có thể gây ra, Tổng thống Lee kêu gọi xem xét lại các khoản chi bảo hiểm cho những bệnh nhẹ, như thuốc ho.

Đức Trung (Theo BBC, AFP, Korea Times)