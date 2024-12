Tổng thống Gruzia kêu gọi châu Âu ủng hộ biểu tình chống chính phủ

Tổng thống Zourabichvili, người đang đối đầu với chính phủ, kêu gọi châu Âu ủng hộ cuộc biểu tình mà bà gọi là phong trào thúc đẩy Gruzia vào EU.

Tổng thống Gruzia Salome Zourabichvili hôm 2/12 cho biết bà muốn các quốc gia châu Âu phát đi "thông điệp rõ ràng" rằng họ sẽ không công nhận kết quả bầu cử ở nước này hồi tháng 10 và thúc đẩy tổ chức một cuộc bầu cử khác.

Trong cuộc bỏ phiếu hồi tháng 10, đảng Giấc mơ Gruzia cầm quyền giành được 54% số phiếu bầu. Bà Zourabichvili, người sinh ra tại Pháp và từng giữ chức đại sứ Pháp tại Gruzia, cùng các đảng đối lập cho rằng đã xảy ra gian lận bầu cử.

Đảng Giấc mơ Gruzia và Ủy ban Bầu cử Gruzia đều bác bỏ cáo buộc.

Tổng thống Zurabishvili trả lời báo chí tại thủ đô Tbilisi hồi tháng 10. Ảnh: AFP

Tổng thống Gruzia cho rằng Nga đang tiến hành "cuộc chiến tranh lai" nhằm vào Gruzia, Moldova và Romania, nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ từ phương Tây là "con đường chính trị duy nhất thoát khỏi cuộc khủng hoảng này".

Chiến tranh lai là thuật ngữ dùng để chỉ loại hình chiến tranh kết hợp nhiều phương thức, từ chính trị, quân sự cho tới tấn công mạng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cùng ngày phủ nhận cáo buộc Nga can thiệp tình hình ở Gruzia, so sánh tình hình ở quốc gia này với phong trào biểu tình lật đổ tổng thống Ukraine hồi năm 2014. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Gruzia đang "nhanh chóng đi theo con đường của Ukraine" và dự đoán kết cục sẽ "rất tồi tệ".

Bà Zourabichvili khẳng định tình hình Gruzia hiện nay không giống phong trào đưa chính phủ thân phương Tây lên nắm quyền như ở Ukraine.

Biểu tình xảy ra ở Gruzia từ cuối tháng 11 sau khi đảng Giấc mơ Gruzia cáo buộc EU "đưa ra loạt lời lăng mạ" và lợi dụng quá trình đàm phán gia nhập liên minh để "tống tiền" nước này. Chính phủ Gruzia quyết định hoãn đàm phán gia nhập EU cho đến năm 2028, đồng thời từ chối mọi khoản tài trợ ngân sách từ liên minh.

Hàng nghìn người tập trung bên ngoài tòa nhà quốc hội ở thủ đô Tbilisi đêm 2/12, ngày thứ năm liên tiếp diễn ra biểu tình. Cảnh sát chống bạo động đã sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông ném pháo sáng. Bộ Nội vụ Gruzia cho biết 21 cảnh sát đã bị thương trong các cuộc biểu tình ngày 1-2/12, với tổng cộng 113 người bị thương và 156 người bị bắt từ khi biểu tình bùng phát.

Quan hệ Gruzia - EU xuống dốc nghiêm trọng những tháng gần đây, khi Brussels cáo buộc chính quyền Gruzia áp dụng "các biện pháp độc đoán" và có lập trường thân Nga.

Biểu tình ở trung tâm thủ đô Tbilisi, Gruzia, ngày 2/12. Ảnh: AFP

Đảng Giấc mơ Gruzia được thành lập bởi Bidzina Ivanishvili, tỷ phú kín tiếng có nhiều quan hệ kinh doanh ở Nga. Đảng này khẳng định không thân Nga, cam kết hướng tới tiến trình dân chủ và hội nhập cùng phương Tây.

Chính quyền Gruzia cho biết vẫn muốn gia nhập EU, nhưng những năm qua đã nhiều lần mâu thuẫn với liên minh, trong lúc vẫn thắt chặt quan hệ với láng giềng Nga. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy khoảng 80% người dân Gruzia ủng hộ gia nhập EU.

EU và Mỹ bày tỏ lo ngại khả năng Gruzia chuyển từ con đường thân phương Tây sang xích lại gần Nga.

Huyền Lê (Theo Reuters)