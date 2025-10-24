Tổng thống Ecuador nói 'bị đầu độc bất thành'

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa cho biết kẻ tấn công chưa rõ danh tính định đầu độc ông bằng chocolate và mứt tẩm hóa chất.

Ông Noboa, 37 tuổi, hôm 23/10 cho biết có người đã tặng ông đồ ăn tẩm "ba loại chất độc nồng độ cao" trong một sự kiện công cộng. Ông nhận định đây là sự kiện có chủ ý, chất độc không thể tồn tại trong chính sản phẩm hoặc bao bì, mà đã bị người ta thêm vào.

Theo Tổng thống Noboa, đội ngũ của ông có bằng chứng xác thực để chứng minh cho cáo buộc này. Cơ quan quân sự chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho Tổng thống đã đệ đơn khiếu nại lên văn phòng công tố.

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Guayaquil ngày 8/10. Ảnh: AFP

Đây là lần thứ hai chính quyền Tổng thống Noboa tuyên bố ông bị mưu sát. Hồi đầu tháng, chính phủ cho biết xe của ông Noboa có vết đạn sau khi đoàn xe hộ tống Tổng thống bị nhóm biểu tình ném đá. Bộ trưởng Quốc phòng Gian Carlo Loffredo gọi đây là "mưu sát".

Vụ tấn công xe xảy ra vài ngày sau loạt cuộc biểu tình nổ ra để phản đối việc Tổng thống cắt giảm trợ giá nhiên liệu, khiến giá dầu diesel tăng vọt. Động thái của ông Noboa, người mới tái đắc cử, nhằm tiết kiệm khoảng một tỷ USD chi tiêu công, phần lớn sẽ được tái đầu tư cho lĩnh vực an ninh.

Một số chuyên gia nhận định các cáo buộc của Tổng thống Noboa có thể là cách nhằm khắc họa người biểu tình như những kẻ bạo lực, qua đó tăng cường vị thế chính trị của ông. Đáp lại nghi vấn này, ông Noboa khẳng định "không ai lại ném đá, bom xăng vào chính mình hay tự đầu độc bằng chocolate".

Tổng thống đang chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 16/11, mà ông hy vọng sẽ mở đường cho việc soạn thảo hiến pháp mới mạnh tay hơn với tội phạm liên quan ma túy.

Ecuador, từng là một trong những quốc gia an toàn nhất ở Mỹ Latin, đã trở thành trung tâm trung chuyển cocaine giữa các nước sản xuất hàng đầu như Colombia, Peru với người tiêu thụ trên khắp thế giới. Tỷ lệ các vụ giết người tăng vọt, các vụ đánh bom xe, ám sát và thảm sát trong tù trở nên thường xuyên.

Huyền Lê (Theo AFP, CNN)