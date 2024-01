Tổng thống Đức và phu nhân thưởng thức jazz Việt

Hà NộiTổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và phu nhân Elke Budenbender khen chương trình jazz của nghệ sĩ Việt Nam hay, ấn tượng.

Tại chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng tối 23/1, nguyên thủ quốc gia Đức và phu nhân ngồi ở vị trí chính diện sân khấu, tầng hai Nhà hát Lớn Hà Nội. Tiếp đón họ là Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân - bà Phan Thị Thanh Tâm.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier (trái) và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (phải) cùng phu nhân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - bà Phan Thị Thanh Tâm thưởng thức chương trình. Ảnh: Giang Huy

Trong chương trình nhạc jazz kéo dài một tiếng, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier và phu nhân chăm chú lắng nghe, vỗ tay nhiệt tình khi mỗi tiết mục kết thúc. Cuối buổi diễn, Tổng thống và phu nhân tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ, khen chương trình "hay, thú vị". Đệ nhất phu nhân Elke Budenbender hỏi riêng nghệ sĩ Nguyễn Mạnh về chiếc đàn anh chơi vì sao có âm thanh giống accordion.

"Một số đoạn, tôi chơi chiếc melodion, có tiếng khá giống accordion. Người Đức rất thích chơi accordion nhưng ở Việt Nam, các nghệ sĩ nhạc cụ này chủ yếu theo dòng cổ điển, không chơi nhạc jazz. Vì thế, tôi chọn cây melodion để gợi lên âm thanh quen thuộc với người Đức", nghệ sĩ Nguyễn Mạnh nói.

Anh cho biết tự hào vì góp sức xây dựng, biểu diễn trong đêm nhạc chào mừng ông Frank-Walter Steinmeier và phu nhân. Lần đầu tiên thực hiện một chương trình nghệ thuật ngoại giao với jazz là chủ đạo để đón tiếp nguyên thủ nước bạn, các nghệ sĩ luyện tập gấp rút cả vào ngày nghỉ nhằm mang đến tiết mục chất lượng.

Tổng thống Frank-Walter Steinmeier bắt tay từng nghệ sĩ khi chương trình kết thúc. Ảnh: Giang Huy

Các nhạc công đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ dịu dàng, sâu lắng đến vui tươi, rộn rã. Họ mở màn với In the Mood của Glenn Miller, bản nhạc jazz kinh điển có tuổi đời 85 năm.

Paint It, Black của nhóm rock nổi tiếng Rolling Stones hay Air on a G String của Bach - bản nhạc được coi là báu vật trong kho tàng âm nhạc cổ điển - được chuyển soạn phù hợp tinh thần jazz, nhịp nhàng, ngẫu hứng và đầy bất ngờ. Salsa No. V của Beethoven thường biểu diễn theo lối giao thoa giữa cổ điển và nhạc đường phố Mỹ Latin, nay phá cách, tự do hơn.

Điểm nhấn của chương trình là phần biểu diễn bài Dư âm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, qua sự thể hiện của giọng ca Nguyễn Thùy Linh. Các nghệ sĩ mang đến không gian âm nhạc lãng mạn, mộng mị, với những đoạn luyến láy trữ tình đi vào lòng người nghe. Bài hát là một trong những ca khúc tiền chiến được nhiều thế hệ người Việt yêu thích. Cuối bài, Thùy Linh hát một đoạn lời được dịch sang tiếng Anh.

Ca sĩ Thùy Linh và các nghệ sĩ biểu diễn bài "Dư âm" Ca sĩ Thùy Linh và các nghệ sĩ biểu diễn bài "Dư âm". Video: Hà Thu

Inh lả ơi (dân ca Thái, Trần Lưu Hoàng chuyển soạn) và Ngày hội mùa (Quyền Văn Minh chuyển soạn từ làn điệu chèo), thể hiện sự giao thoa văn hóa Việt Nam và quốc tế.

Nghệ sĩ biểu diễn ở sự kiện đều là các tên tuổi hàng đầu, đa số là giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, trong đó ông Quyền Văn Minh - người được ví von là "thuyền trưởng" của jazz Việt.

Tiết mục 'Ngày hội mùa' Nghệ sĩ saxophone Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ biểu diễn tác phẩm "Ngày hội mùa" do ông soạn. Video: Hà Thu

Theo trang DW của Đức, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier là người yêu nhạc jazz. Ông từng tổ chức Liên hoan nhạc Jazz Bonn 2019 tại Villa Hammerschmidt, nơi ở của ông ở thành phố Bonn. Trong một sự kiện nhạc jazz ở Berlin năm 2020, ông phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của dòng nhạc với người Đức: "Jazz giống như bản soundtrack cho cuộc sống mới của người Đức sau chiến tranh. Đó là giai điệu của sự giải phóng, và thậm chí có lẽ là của sự tự do". Theo ông, nhạc jazz hòa quyện giữa cấu trúc và sự tự do, chặt chẽ và sự ngẫu hứng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (thứ tư từ trái sang) và phu nhân Phan Thị Thanh Tâm bên Tổng thống Frank-Walter Steinmeier và phu nhân Elke Budenbender chụp ảnh kỷ niệm cùng các nghệ sĩ. Ảnh: Giang Huy

Tổng thống Đức và phu nhân đang trong chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam ngày 23-24/1 theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân. Trong ngày đầu, ông Steinmeier và phu nhân thăm Văn Miếu, thưởng thức cà phê Việt Nam và đến Trung tâm Văn hóa Đức (Viện Goethe).

Việt Nam và Đức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23/9/1975 và xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2011.

Năm 1990, Việt Nam và Đức ký hiệp định thúc đẩy hợp tác và trao đổi văn hóa giữa hai nước. Năm 1997, Đức thành lập Viện Goethe tại Hà Nội nhằm giới thiệu văn hóa Đức và giảng dạy tiếng Đức tại Việt Nam. Đức hỗ trợ Việt Nam thực hiện một số dự án về bảo tồn, phục chế các di sản văn hóa tại cố đô Huế.

Hà Thu