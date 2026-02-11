Tổng thống Colombia 'thoát âm mưu ám sát'

Tổng thống Colombia Petro cho biết ông đã thoát được âm mưu ám sát, sau nhiều tháng cảnh báo về việc các trùm buôn ma túy đang nhắm vào ông.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro ngày 10/2 cho biết trực thăng chở ông không thể hạ cánh xuống một điểm đến trên bờ biển Caribe tối 9/2 vì lo ngại có người "sẽ bắn" vào phi cơ.

"Trực thăng chở chúng tôi đã bay trên biển suốt 4 giờ và cuối cùng hạ cánh tại một địa điểm không nằm trong dự định, nhờ đó thoát khỏi việc bị sát hại", ông nói trong cuộc họp nội các được phát sóng trực tiếp.

Tuyên bố của ông Petro được đưa ra trong bối cảnh bạo lực gia tăng trước cuộc bầu cử tổng thống tại quốc gia bị tàn phá bởi hàng thập kỷ xung đột giữa các nhóm du kích và vũ trang. Colombia dự kiến bầu cử quốc hội vào ngày 8/3 và bầu cử tổng thống vào 31/5, với vòng bầu cử thứ hai có thể diễn ra vào tháng 6 nếu cần thiết.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro trong chuyến thăm Mỹ ngày 3/2. Ảnh: AFP

Ông Petro, người không thể tranh cử nhiệm kỳ thứ hai theo quy định của hiến pháp, khẳng định một mạng lưới tội phạm buôn bán ma túy đã âm mưu ám sát ông kể khi từ lãnh đạo này nhậm chức tháng 8/2022.

Âm mưu này được cho là liên quan đến các trùm ma túy và thủ lĩnh nhóm vũ trang như Ivan Mordisco, chỉ huy nhóm ly khai lớn nhất tách ra từ lực lượng du kích FARC, sau khi lực lượng này đồng ý giải giáp theo thỏa thuận hòa bình năm 2016.

Nhiều lãnh đạo cánh tả, bao gồm cả ứng viên tổng thống, đã bị ám sát ở Colombia trong những năm qua. Ông Petro, Tổng thống cánh tả đầu tiên của quốc gia Nam Mỹ này, từng cho biết có một âm mưu ám sát khác nhằm vào ông hồi năm 2024.

Đến tháng 2/2025, ông nói rằng các băng đảng tội phạm lên kế hoạch bắn tên lửa vào chuyên cơ chở ông. Theo Tổng thống Colombia, các băng đảng tội phạm muốn nhanh chóng trừ khử ông vì chiến dịch truy quét đang hướng đến "những tổ chức mafia quyền lực".

Huyền Lê (Theo AFP)