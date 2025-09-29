Tổng thống Colombia 'không bận tâm' việc bị Mỹ hủy visa

Tổng thống Colombia Petro bày tỏ không bận tâm sau khi Mỹ thông báo sẽ hủy thị thực của ông vì những phát biểu "kích động" ở New York.

"Tôi đã về đến thủ đô Bogota. Không còn visa để đi Mỹ nữa nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Không cần visa mà chỉ cần ESTA, vì tôi không chỉ là công dân Colombia mà còn là công dân châu Âu. Thực tế thì tôi coi mình là người tự do trên thế giới", Tổng thống Colombia Gustavo Petro đăng trên mạng xã hội X ngày 27/9.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York ngày 23/9. Ảnh: AFP

ESTA là chương trình của Mỹ dành cho công dân các nước tham gia Chương trình Miễn thị thực (VWP). Người xin ESTA không cần visa nhưng phải đăng ký trực tuyến trước khi lên máy bay hoặc tàu đến Mỹ. ESTA cho phép nhập cảnh vào Mỹ với mục đích du lịch, công tác ngắn hạn hoặc quá cảnh, tối đa 90 ngày.

Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó thông báo thu hồi thị thực của ông Petro vì "kêu gọi binh sĩ Mỹ bất tuân thượng lệnh và kích động bạo lực" khi phát biểu trước một đám đông bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York. Bộ này mô tả hành động của Tổng thống Colombia là "liều lĩnh và gây hấn".

Trong bài phát biểu, ông Petro nói rằng "Tôi kêu gọi tất cả binh sĩ của quân đội Mỹ không chĩa súng vào người dân". "Đừng tuân lệnh của Tổng thống Donald Trump. Hãy tuân thủ mệnh lệnh của người dân!", ông nói.

Bộ Ngoại giao Colombia mô tả quyết định của chính quyền Trump là "vũ khí ngoại giao", vi phạm hiến chương năm 1945 của Liên Hợp Quốc. "Nếu các quốc gia không gác lại quan hệ song phương để phục vụ hoạt động ngoại giao của Liên Hợp Quốc, thì cần phải tìm một quốc gia chủ nhà hoàn toàn trung lập", bộ này cho hay.

Bộ trưởng Nội vụ Colombia Armando Benedetti cho rằng Mỹ nên thu hồi visa của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, thay vì Tổng thống Petro. "Nhưng vì để bảo vệ ông Netanyahu, họ trút giận lên vị Tổng thống duy nhất đủ khả năng nói thẳng sự thật", ông Benedetti cho hay.

Colombia là đồng minh của Mỹ trong khu vực, nhưng ông Petro có mối quan hệ căng thẳng với ông Trump do bất đồng về các vấn đề di cư, tội phạm ma túy.

Trong bài phát biểu tại hội nghị thường niên của Liên Hợp Quốc hôm 23/9, ông Petro chỉ trích ông Trump, nói rằng lãnh đạo Mỹ "tiếp tay cho tội ác diệt chủng" ở Gaza và kêu gọi truy tố những người liên quan cuộc tấn công tên lửa của Mỹ vào xuồng nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe.

Tổng thống Colombia sau đó chia sẻ một số video ghi lại cảnh ông phát biểu tại cuộc biểu tình ủng hộ Palestine ở New York. "Tự do cho Palestine. Nếu Gaza sụp đổ, nhân loại sẽ diệt vong", ông Petro đăng trên X.

Trả lời phỏng vấn hôm 24/9, ông Petro nói các cuộc tấn công của Mỹ vào xuồng nghi chở ma túy trên biển Caribe là "hành động bạo ngược".

"Tại sao lại phóng tên lửa nếu có thể dễ dàng chặn xuồng và bắt những người trên đó? Người ta gọi đó là giết người đấy", Tổng thống Colombia nói. "Chúng tôi từ lâu đã hợp tác với giới chức Mỹ và những cơ quan khác để thực hiện nghĩa vụ tịch thu cocaine. Chưa từng có ai bỏ mạng. Chẳng cần phải giết ai cả".

