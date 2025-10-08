Tổng thống Cameroon tái tranh cử ở tuổi 92

Tổng thống Paul Biya, 92 tuổi, tranh cử nhiệm kỳ thứ tám liên tiếp với tư cách nguyên thủ quốc gia cao tuổi nhất thế giới.

"Quyết tâm phụng sự nhân dân của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Một lần nữa, tôi mong nhận được sự ủng hộ quý báu từ mọi người", Tổng thống Cameroon Paul Biya phát biểu trước hàng trăm người ủng hộ tại sân vận động ở thủ phủ Maroua của vùng Viễn Bắc ngày 7/10.

Ông Biya, 92 tuổi, đã nắm quyền ở Cameroon từ năm 1982.

Đây cũng là lần đầu ông xuất hiện trước công chúng kể từ tháng 5. Trong bài phát biểu dài 25 phút, ông tập trung vào các vấn đề thanh niên, phụ nữ và cơ sở hạ tầng. "Mục tiêu của tôi là giúp mọi thanh niên dễ dàng tìm được việc làm hoặc khởi nghiệp. Không thanh niên nào bị bỏ rơi, dù đã tốt nghiệp hay chưa", ông nói.

Tổng thống Paul Biya phát biểu tại sự kiện vận động tranh cử ở thành phố Maroua ngày 7/10. Ảnh: AFP

Những người tổ chức cuộc vận động dự kiến gần 25.000 người tham gia sự kiện, song phóng viên AFP ước tính chỉ có khoảng vài trăm người. Nếu tái đắc cử, ông Biya sẽ giữ chức Tổng thống Cameroon trong 8 nhiệm kỳ liên tiếp.

Cameroon sẽ bầu cử tổng thống vào ngày 12/10. Maroua, thành phố giáp với Nigeria và Chad, là chiến trường bầu cử quan trọng với 1,22 triệu cử tri đã đăng ký. Tuy nhiên, thành phố này thường xuyên bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram.

Huyền Lê (Theo AFP)