Tổng thống Brazil yêu cầu điều tra 'vụ thảm sát' trong khu ổ chuột

Tổng thống Brazil gọi cuộc đột kích băng đảng khiến 121 người chết ở khu ổ chuột Rio de Janeiro là "vụ thảm sát", yêu cầu giới chức điều tra.

"Đó là vụ thảm sát và tôi cho rằng điều quan trọng là phải xác minh những yếu tố dẫn tới sự việc này", Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva nói ngày 4/11, đề cập tới cuộc đột kịch của lực lượng an ninh nhằm truy quét băng đảng ở khu ổ chuột Rio de Janeiro cuối tháng trước.

Cuộc đột kích khiến 121 người chết, gây ra nhiều tranh cãi vì mức độ thương vong quá lớn. "Phán quyết của thẩm phán trước cuộc đột kích là ra lệnh bắt giữ, chứ không phải giết người hàng loạt", ông nói.

Tổng thống Brazil cho biết thêm xét về số người thiệt mạng trong chiến dịch đột kích, một số người có thể đánh giá đó là "thành công", nhưng xét từ góc độ của chính phủ, đó là "thảm họa".

Nhân viên pháp y thu thập thi thể các nạn nhân sau cuộc đột kích của cảnh sát ở Rio de Janeiro, Brazil, hôm 29/10. Ảnh: AP

Hàng nghìn cảnh sát, binh sĩ Brazil hôm 28/10 đột kích vào các khu ổ chuột ở Rio de Janeiro, sử dụng vũ khí hạng nặng đối đầu với các thành viên băng đảng. Cuộc chiến phơi bày những thách thức an ninh dai dẳng ở Rio de Janeiro cũng như chia rẽ về cách giải quyết vấn đề này.

Các quan chức bang Rio de Janeiro đánh giá chiến dịch đã thành công. Thống đốc bang Claudio Castro cho biết nạn nhân thực sự là các sĩ quan bị sát hại, còn những người khác đều là tội phạm.

Trong khi các nhà hoạt động nhân quyền lên án những cảnh tượng đau lòng về xác chết nằm la liệt trên đường phố, các cuộc khảo sát cho thấy nhiều người dân Rio de Janeiro, vốn đã mệt mỏi với tội phạm, lại ủng hộ chiến dịch này.

Ngọc Ánh (Theo Reuters, AFP)