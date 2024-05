Tổng thống Biden trao Huân chương Tự do cho bà Pelosi

Tổng thống Biden trao Huân chương Tự do cho các nghị sĩ Dân chủ, trong đó có cựu chủ tịch Hạ viện Pelosi và cựu phó tổng thống Al Gore.

Tổng thống Joe Biden hôm 3/5 trao tặng Huân chương Tự do, phần thưởng cao quý hàng đầu trong lĩnh vực dân sự ở Mỹ, cho cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, 84 tuổi, vì đã "bảo vệ nền dân chủ" trong cuộc bạo loạn ở tòa nhà quốc hội ngày 6/1/2021.

"Lịch sử sẽ ghi nhớ bà Nancy với tư cách chủ tịch vĩ đại nhất của Hạ viện", ông Biden nói trong lễ trao huân chương cho bà cùng 18 người khác tại Nhà Trắng. "Vào ngày 6/1/2021, bà ấy đã trở thành lá chắn bảo vệ nền dân chủ".

Cựu tổng thống Al Gore nhận huân chương vì đã chủ động nhận thua trong cuộc bầu cử gây tranh cãi trước đối thủ George W. Bush vào năm 2000. "Thật tuyệt vời khi ông ấy đã hành động vì lợi ích của đất nước", ông Biden cho hay.

Ông Gore, 76 tuổi, giữ chức phó tổng thống dưới thời Bill Clinton và thua sít sao trong cuộc bầu cử năm 2000.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trao Huân chương Tự do cho cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tại Nhà Trắng ngày 3/5. Ảnh: AFP

Những phát biểu của ông Biden dường như nhằm chỉ ra sự tương phản với cựu tổng thống Donald Trump, người không chấp nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 khiến những người ủng hộ ông gây bạo loạn tại quốc hội. Bà Pelosi dẫn đầu nỗ lực luận tội ông Trump liên quan vụ bạo loạn.

Các nghị sĩ Dân chủ khác được vinh danh gồm cựu ngoại trưởng John Kerry, 80 tuổi, và cựu thị trưởng New York kiêm doanh nhân tỷ phú Michael Bloomberg, 82 tuổi.

Những người được trao Huân chương Tự do lần này còn hoạt động ở các lĩnh vực văn hóa, thể thao, như nữ diễn viên Malaysia từng đoạt giải Oscar Michelle Yeoh, nhà vô địch bơi lội Olympic Katie Ledecky.

Huân chương Tự do của Tổng thống vinh danh người đã có "những đóng góp nổi bật cho sự thịnh vượng, giá trị hoặc an ninh nước Mỹ, hòa bình thế giới hoặc những nỗ lực quan trọng cho xã hội, lĩnh vực công hoặc tư". Ông Biden khi còn là phó tổng thống đã rơi nước mắt khi được ông Barack Obama trao Huân chương Tự do vào năm 2017, vài ngày trước khi ông Trump nhậm chức.

Huyền Lê (Theo AFP)