Tổng thống Biden đến Campuchia dự hội nghị cấp cao ASEAN

Chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ Joe Biden hạ cánh xuống Phnom Penh, Campuchia hôm nay, khi ông chuẩn bị dự hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác.

Tổng thống Biden tới Campuchia sau chuyến dừng chân ngắn tại Ai Cập để dự hội nghị thượng đỉnh ứng phó biến đổi khí hậu COP27. Tại Phnom Penh, ông Biden sẽ tham dự hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác, cũng như gặp các lãnh đạo Campuchia, Nhật Bản và Hàn Quốc.

"Tổng thống Biden sẽ nhấn mạnh sự hỗ trợ của Mỹ đối với cấu trúc khu vực do ASEAN dẫn dắt và thảo luận các cơ hội để đảm bảo một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở, kết nối, thịnh vượng, an toàn và linh hoạt hơn", Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói tại cuộc họp báo của Nhà Trắng hôm 10/11.

Sau khi rời Campuchia, Tổng thống Mỹ sẽ tới Bali, Indonesia dự hội nghị thượng đỉnh G20, nơi ông dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc vận động ở bang New York ngày 6/11. Ảnh: AFP

Campuchia đang tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị liên quan với các đối tác, trong đó có Mỹ.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 cùng các hội nghị liên quan diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh, kinh tế khu vực và toàn cầu có những diễn biến phức tạp, rất cần được các lãnh đạo ASEAN và thế giới thảo luận, tìm giải pháp thỏa đáng nhằm sớm khôi phục kinh tế và giải quyết các tình huống khủng hoảng an ninh hiện nay.

Huyền Lê (Theo AFP, CNN)