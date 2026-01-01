Tổng thống Belarus kể lần cảnh báo ông Putin về âm mưu ám sát

Tổng thống Lukashenko cho biết ông từng cảnh báo người đồng cấp Putin về nguy cơ ám sát nếu lãnh đạo Nga dự hội nghị BRICS hồi năm 2023.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 31/12/2025 tiết lộ rằng trong cuộc trao đổi riêng với Tổng thống Vladimir Putin trước hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi hồi năm 2023, ông thấy người đồng cấp Nga thu xếp hành lý để chuẩn bị tới dự sự kiện.

Theo ông Lukashenko, tình báo Belarus khi đó thu thập được "những tín hiệu không chính thức từ nguồn phương Tây ở cấp độ thông tin rò rỉ và những lời bàn tán", cho thấy một cuộc tấn công khủng bố nhằm vào lãnh đạo Nga đang được chuẩn bị.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Moskva ngày 25/9/2025. Ảnh: AFP

Ông đề nghị Tổng thống Nga không nên ra nước ngoài khi xung đột Ukraine vẫn diễn ra, nhưng ban đầu ông Putin gạt bỏ những lo ngại đó, nói rằng các đối thủ "không còn điên rồ và cực đoan đến thế nữa".

Tổng thống Belarus phản bác, khẳng định lãnh đạo Nga không cần trực tiếp đến hội nghị. "Cuối cùng Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã đến sự kiện. Có lẽ sự hối thúc của tôi không tác động đến quyết định của Tổng thống Putin, nhưng tôi đã bày tỏ ý kiến của mình", ông cho hay.

Hồi năm 2023, ông Putin không đến Nam Phi dự hội nghị thượng đỉnh BRICS, phái đoàn Nga do Ngoại trưởng Lavrov dẫn đầu.

Nam Phi trước đó ở trong thế tiến thoái lưỡng nan vì Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) phát lệnh bắt Tổng thống Putin với cáo buộc "di chuyển bất hợp pháp" trẻ em Ukraine. Theo Quy chế Rome, các nước thành viên của ICC, trong đó có Nam Phi, có nghĩa vụ bắt lãnh đạo Nga và chuyển đến Hà Lan để xét xử nếu ông đặt chân đến lãnh thổ của họ.

Bình luận được ông Lukashenko đưa ra khi các phóng viên đề cập vụ Nga cáo buộc Ukraine triển khai 91 máy bay không người lái nhắm vào dinh thự của ông Putin ở tỉnh Novgorod đêm 28/12/2025.

"Đến giờ tôi nhận ra mình đã đúng như thế nào khi cảnh báo và khuyên ông ấy phải thận trọng. Rõ ràng tất cả những người ở phương Tây đều hiểu mọi thứ sẽ khác đi nếu loại bỏ ông ấy. Điều này phải được xem xét nghiêm túc. Hôm nay tôi mới lần đầu tiên nói ra điều này, bởi không được phép bất cẩn", Tổng thống Belarus nhấn mạnh.

Điện Kremlin hiện chưa lên tiếng về thông tin từ Tổng thống Belarus.

Huyền Lê (Theo RT, Hill, BelTA)