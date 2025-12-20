Tổng thống Ba Lan nói Ukraine 'thiếu trân trọng' nỗ lực hỗ trợ

Tổng thống Ba Lan nói với người đồng cấp Ukraine rằng Kiev chưa thể hiện đủ lòng biết ơn trước sự giúp đỡ từ Warsaw trong xung đột với Nga.

"Người Ba Lan cảm thấy rằng những nỗ lực của chúng tôi, sự hỗ trợ đa phương diện mà chúng tôi dành cho Ukraine kể từ khi nổ ra chiến sự không được thấu hiểu hay trân trọng đúng mức", Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki thuật lại những lời ông nói với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19/12.

Ông Nawrocki cho biết đó là những điều ông đã truyền đạt tới ông Zelensky trong cuộc trò chuyện thẳng thắn, chân thành, gần gũi và lịch sự. Tổng thống Ukraine đáp lại rằng nước này luôn biết ơn Ba Lan và sẽ mãi như vậy.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Warsaw ngày 19/12. Ảnh: AFP

Trước đây, Tổng thống Nawrocki từng yêu cầu Kiev hợp tác tốt hơn liên quan đến các vụ thảm sát khoảng 100.000 người Ba Lan ở vùng Volhynia, do những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine gây ra từ năm 1943 đến năm 1945.

Ông Nawrocki nói rằng các vụ thảm sát này cấu thành tội diệt chủng và cáo buộc Kiev từ chối nhận trách nhiệm. Warsaw cũng cáo buộc Kiev trì hoãn việc khai quật hài cốt các nạn nhân.

Tổng thống Zelensky hôm 18/12 bày tỏ thiện chí về những vấn đề này, khẳng định Ukraine sẵn sàng hành động bằng những biện pháp cụ thể, không chỉ là lời nói suông.

Ba Lan đã tiếp nhận hơn một triệu người tị nạn từ Ukraine kể từ khi nổ ra cuộc xung đột hồi tháng 2/2022. Warsaw cũng là một trong những nhà cung cấp vũ khí chính cho Kiev. Tuyến đường qua Ba Lan là tuyến đường chính để phương Tây viện trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)