Tổng thống Milei gây chú ý khi tổ chức liveshow, trình diễn 9 bài nhạc rock trước đám đông người ủng hộ.

Tổng thống Argentina Javier Milei tổ chức liveshow nhạc rock kết hợp sự kiện ra mắt sách mới tại nhà thi đấu Movistar Arena ở Buenos Aires tối 5/10. Nhà thi đấu trong nhà với 15.000 chỗ ngồi này là nơi biểu diễn của các nghệ sĩ nhạc rock nổi tiếng tại Argentina.

Bước lên sân khấu với mái tóc xù, ông Milei, 45 tuổi, trình diễn 9 ca khúc, chủ yếu là những bài hát rock từ thập niên 1980. "Tôi cũng là con người. Có thể trông không giống vậy, nhưng tôi là con người", ông nói với đám đông một cách hài hước. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên truyền hình nhà nước.

Tổng thống Argentina trình diễn nhạc rock Tổng thống Argentina trình diễn nhạc rock tại thủ đô Buenos Aires, ngày 5/10. Video: X/jman

Trong khi người ủng hộ hưởng ứng màn biểu diễn của Tổng thống Argentina cuồng nhiệt, các lãnh đạo phe đối lập chỉ trích sự kiện này cho thấy ông Milei đang làm ngơ trước những khó khăn kinh tế ngày càng gia tăng của Argentina.

Ông Milei bắt đầu nắm quyền hai năm trước. Trong thời gian đầu, chiến dịch thắt lưng buộc bụng được coi là "liệu pháp sốc" cho nền kinh tế của ông Milei tỏ ra hiệu quả trong kiềm chế lạm phát ba chữ số, được Tổng thống Mỹ Donald Trump và quốc tế hoan nghênh.

Tuy nhiên, cuộc "cách mạng" của ông Milei dường như đi chệch hướng trong những tuần gần đây. Những nghi ngờ về tương lai chính trị của ông đã khiến thị trường hoang mang, dẫn đến những đợt bán tháo mạnh đồng peso, khiến chính phủ phải sử dụng gần hết nguồn dự trữ ngoại tệ để ngăn đà sụt giá.

Hồi tháng 8, ông Milei đã bị người phản đối ném đá khi đi vận động bầu cử, buộc lực lượng an ninh phải hộ tống phương tiện chở ông rời đi. Em gái ông là bà Karina Milei, chánh văn phòng tổng thống, đang bị cáo buộc dính líu bê bối tham nhũng tại cơ quan người khuyết tật.

Tổng thống Argentina trình diễn nhạc rock tại thủ đô Buenos Aires, ngày 5/10. Ảnh: AFP

Giới chuyên gia cho biết chính sách cắt giảm của ông Milei đến nay đã ảnh hưởng đến những lĩnh vực nhạy cảm như hưu trí, nhi khoa, giáo dục. Cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đến mức Mỹ đã đề xuất cung cấp gói vay 20 tỷ USD để hỗ trợ Argentina.

Ngay cả những người trung thành có mặt trong buổi hòa nhạc rock tối 5/10 cũng thừa nhận Argentina đang trong "tình trạng khốn đốn".

"Đất nước đang rối ren. Chúng tôi không thể nói là tình hình đang tốt đẹp, quốc gia thật sự hỗn loạn. Nhưng chúng ta phải chờ đợi", Oscar Luis Osorio, 54 tuổi, người đến nhà thi đấu trong trang phục sư tử, nói.

Đức Trung (Theo Guardian, CNN)