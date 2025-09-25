Tổng thống Argentina ca ngợi ông Trump 'cứu thế giới khỏi thảm họa'

Tổng thống Argentina phát biểu tại Liên Hợp Quốc, ca ngợi người đồng cấp Trump vì đã "cứu Mỹ và cả thế giới khỏi thảm họa".

"Tổng thống Donald Trump hiểu rằng đã đến lúc đảo ngược động lực dẫn Mỹ đến thảm họa. Chúng ta đều biết rằng thảm họa ở Mỹ chính là thảm họa toàn cầu", Tổng thống Argentina Javier Milei phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 24/9

Ông Milei không đề cập những "thảm họa" cụ thể, nhưng nhắc tới chính sách di cư và thương mại của lãnh đạo Mỹ. Lãnh đạo Argentina cũng mô tả Tổng thống Mỹ là một trong những lãnh đạo phải "đưa ra những quyết định khó khăn vào thời khắc lịch sử".

Tổng thống Milei phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 24/9. Ảnh: AP

Trong cuộc hội đàm bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trước đó một ngày, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ giúp đỡ Argentina, bày tỏ ủng hộ nỗ lực tái tranh cử của ông Milei để người đồng cấp có thêm nhiệm kỳ "hoàn thành công việc". "Chúng tôi hoàn toàn tán thành với Tổng thống Argentina", ông nói.

Ông cũng nói rằng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đang làm việc với các đối tác Argentina để giúp quốc gia Nam Mỹ "vĩ đại trở lại".

Giới chức Mỹ ngày 24/9 thông báo đang đàm phán với Argentina về khoản hoán đổi tiền tệ trị giá 20 tỷ USD nhằm bình ổn thị trường trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 10. Hoán đổi tiền tệ được hiểu là hai ngân hàng trung ương đồng ý trao đổi tiền tệ theo tỷ giá hối đoái cố định trong khoảng thời gian nhất định.

Bên cạnh hoán đổi tiền tệ, ông Bessent cho biết Bộ Tài chính Mỹ đã sẵn sàng mua trái phiếu đôla của Argentina và cung cấp "tín dụng dự phòng".

