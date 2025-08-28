Tổng thống Argentina bị ném đá khi đi vận động bầu cử

Tổng thống Argentina Javier Milei bị người phản đối ông ném đá và các vật thể khác khi đang đi vận động cho phe cầm quyền, khiến đội an ninh phải hộ tống lãnh đạo này rời đi.

Ông Milei hôm 27/8 cùng em gái Karina Milei và các thành viên đội an ninh đứng ở thùng sau chiếc xe bán tải, di chuyển giữa đám đông tại thành phố Lomas de Zamora, cách thủ đô Buenos Aires 20 km về phía nam, để vận động cho phe cầm quyền trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 10.

Trong lúc ông Milei vẫy chào người ủng hộ, một số người trong đám đông đã ném đá, chai lọ, cây và các vật thể khác vào chiếc xe. Ít nhất một hòn đá đập vào mui xe, những vật thể khác bay qua đầu Tổng thống.

Xe chở Tổng thống Argentina bị ném đá Xe chở Tổng thống Argentina Javier Milei bị người phản đối ném các vật thể trong cuộc vận động bầu cử ở thành phố Lomas de Zamora ngày 27/8. Video: AFP

Chiếc xe vội vã rời đi trong cảnh hỗn loạn, dưới sự hộ tống của lực lượng an ninh. Phát ngôn viên của ông Milei cho biết những người phản đối đã tấn công xe chở Tổng thống và không ai bị thương.

"Ông Milei đến để khiêu khích nên đương nhiên phải rời đi", người dân Ramon nói, mô tả Lomas de Zamora là thành trì của phe đối lập.

Xô xát sau đó xảy ra giữa người ủng hộ và người phản đối Tổng thống. Một người ủng hộ ông Milei bị thương ở xương sườn và được xe cứu thương đưa đi.

Người biểu tình ném cây vào Tổng thống Argentina Javier Milei và em gái. Ảnh: AFP

Bà Karina, em gái và cũng là cánh tay phải đắc lực của ông Milei, đang bị cáo buộc liên quan bê bối tham nhũng tại cơ quan người khuyết tật. Trong các bản ghi âm bị rò rỉ và được truyền thông Argentina đưa tin suốt nhiều ngày qua, cựu lãnh đạo cơ quan người khuyết tật Diego Spagnuolo, người bị cách chức tuần trước, cáo buộc bà Karina đã bỏ túi các khoản tiền dành cho người khuyết tật.

Tại sự kiện vận động bầu cử ở Lomas de Zamora, ông Milei gọi những cáo buộc là "dối trá". "Chúng tôi sẽ đưa ông ấy ra trước công lý và chứng minh Spagnuolo nói dối", Tổng thống nói với phóng viên.

Cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 10 sẽ là phép thử đầu tiên đối với sự ủng hộ dành cho ông Milei kể từ khi nhà kinh tế học theo chủ nghĩa tự do này nhậm chức tháng 12/2023 với lời hứa phục hồi nền kinh tế đang gặp khó khăn của Argentina. Ông đã đạt được một số thành tựu như hạ mức lạm phát, tạo ra thặng dư ngân sách thông qua cắt giảm mạnh chi tiêu công, trong đó có khoản chi dành cho người khuyết tật.

