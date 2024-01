Tổng thầu xây dựng Central gặt hái loạt giải thưởng năm 2023

Central được nhiều tổ chức trong lĩnh vực nhân sự, quản trị, xây dựng - kiến trúc… vinh danh nhờ nỗ lực đổi mới, thích ứng linh hoạt trong điều kiện kinh doanh khó khăn.

Năm 2023 đánh dấu bước chuyển mình của Công ty cổ phần Xây dựng Central về quy mô kinh doanh, quản trị - điều hành và phát triển nhân sự.

Giải thưởng Xây dựng cho thế giới tốt hơn (Better World Builder of the Year) trong khuôn khổ Giải thưởng Sáng tạo Autodesk ASEAN 2023 (Autodesk ASEAN Innovation Awards 2023), là "quả ngọt" cho những nỗ lực sáng tạo của tổng thầu xây dựng Central.

Vượt qua hơn 150 công ty tại khu vực Đông Nam Á, hồ sơ giải thưởng với dự án tháp căn hộ Solforest Residences, Ecopark (Hưng Yên) quy mô hai tầng hầm, hai tháp 41 tầng với tổng diện tích sàn 143.000 m2, do Central làm tổng thầu thiết kế - thi công, thuyết phục hội đồng giám khảo quốc tế.

Đơn vị được đánh giá cao nhờ những sáng kiến kỹ thuật bền vững trong thiết kế, thi công... nhằm giảm thiểu tác động môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và cải thiện chất lượng không khí.

Đại diện Central nhận giải thưởng Xây dựng cho thế giới tốt hơn tại Singapore năm 2023. Ảnh: Autodesk Singapore

Giải thưởng Sáng tạo Autodesk ASEAN 2023 do Tập đoàn Autodesk (Mỹ) tổ chức thường niên tại Singapore nhằm tôn vinh những con người, dự án và công nghệ đứng sau những công ty trong lĩnh vực kiến trúc, kỹ thuật và xây dựng. Với quy trình xét giải nghiêm ngặt, Giải thưởng Sáng tạo Autodesk ASEAN 2023 được xem là một trong những giải thưởng ngành uy tín hiện nay.

Theo đại diện doanh nghiệp, giải thưởng này không chỉ công nhận năng lực của đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, mà còn là thành quả của hành trình chuyển đổi số mà Central triển khai từ những ngày đầu thành lập.

Giải pháp BIM với sự hỗ trợ của các phần mềm Autodesk mà Central áp dụng, giúp đưa ra các phương án thi công tối ưu, tính toán chính xác khối lượng công việc, đồng bộ hóa kỹ thuật "kết cấu - hoàn thiện - cơ điện và nội thất", từ đó giảm thiểu các lỗi phát sinh, hao phí nguyên vật liệu, quản lý tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu suất công việc.

Những nỗ lực trong kinh doanh đã đưa Central tiến xa trên các bảng xếp hạng, chinh phục lòng tin của các đối tác và khách hàng. Việc đứng trong Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (Profit500) năm 2023 do Vietnam Report đánh giá theo chuẩn mực quốc tế (mô hình Fortune500) và phối hợp báo Vietnamnet bình chọn, là minh chứng cho hiệu quả kinh doanh của công ty, bất kể những biến động của thị trường vốn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp và sự biến động liên tục của giá cả nguyên vật liệu xây dựng năm qua.

Central vào Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2023. Ảnh: VNR500

Ngoài ra, Tổng thầu xây dựng Central liên tiếp được tổ chức Enterpries Asia trao giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á (Asia Pacific Enterpries Awards) hai năm liên tiếp 2021 - 2022 vì những nỗ lực trong việc duy trì tăng trưởng bền vững với các hoạt động cộng đồng ý nghĩa.

Ông Trần Quang Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Central (trái) nhận giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á. Ảnh: Central

Ngoài sự ghi nhận trên khía cạnh kinh doanh, Tổng thầu xây dựng Central bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu những giải thưởng lớn trong lĩnh vực nhân sự. Cuối năm 2023, Central được vinh danh trong bảng xếp hạng Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam từ Anphabe - Nhà tư vấn về thương hiệu nhà tuyển dụng và môi trường làm việc hạnh phúc.

Trước đó, Central được Anphabe xướng tên cùng lúc 3 hạng mục giải thưởng trong năm 2022 gồm: Top 4 công ty có môi trường làm việc tốt nhất ngành xây dựng kiến trúc; Top 50 doanh nghiệp Việt có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn Việt Nam và Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam.

Đại diện Central nhận giải thưởng Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Ảnh: Anphabe

"Chất lượng tạo nên niềm tin, tinh thần cống hiến và sáng tạo tạo nên sự phát triển, đó là cách mà Central khẳng định vị thế. Với chúng tôi, phát triển bền vững không chỉ là tăng trưởng kinh doanh hay khuếch đại thị phần, mà trước hết phải tập trung xây dựng các giá trị cho con người - vì con người", đại diện nhà thầu xây dựng Central chia sẻ. Đơn vị trân trọng những danh hiệu đạt được như sự tin tưởng, nhìn nhận công tâm từ cộng đồng, đối tác và khách hàng về nỗ lực bền bỉ trong hành trình đóng góp cho sự phát triển đô thị, rộng hơn là nền kinh tế Việt Nam.

