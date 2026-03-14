Tổng thầu đường sắt cao tốc của Vingroup tuyển 25.000 nhân sự

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC - tổng thầu nhiều công trình đường sắt tốc độ cao, hạ tầng, thuộc Vingroup, tuyển dụng 25.000 nhân sự để triển khai dự án.

Theo thông báo, đơn vị tuyển 15.000 nhân sự phục vụ 500 dây chuyền khoan cọc nhồi và hạ tầng hầm đường bộ. 10.000 nhân sự triển khai đồng loạt hai tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ.

Theo ông Phạm Văn Khương, Tổng giám đốc SGC, động thái này nhằm hiện thực hóa chiến lược chuyển mình của đơn vị. "Chúng tôi không chờ thị trường trao cơ hội. SGC chuẩn bị năng lực trước khi cơ hội xuất hiện. Khi dự án khởi công, SGC phải ở trạng thái sẵn sàng cao nhất, đủ người, đủ máy, đủ công nghệ và đủ bản lĩnh", ông Khương nói.

Tổng giám đốc SGC - ông Phạm Văn Khương. Ảnh: SGC

Tại SGC, đội ngũ kỹ sư có thu nhập 30-55 triệu đồng mỗi tháng. Công nhân có thu nhập 22-29 triệu đồng. Nhân viên lái xe, lái máy có thu nhập 16-65 triệu đồng tùy vị trí. Doanh nghiệp cam kết chi trả đúng hạn, lương được thanh toán định kỳ vào ngày cuối cùng của tháng. Bên cạnh đó, người lao động được tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động 24/7 ngay từ khi có mặt tại công trường, cùng các chế độ nghỉ phép năm, quà Tết...

Cũng theo ông Khương, SGC xây dựng lực lượng theo mô hình quản lý tập trung, tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, trao quyền cho hiện trường, tối đa hóa hiệu quả thi công.

SGC cũng cho biết sẽ tập trung tuyển dụng kỹ sư nền móng, hạ tầng, khoan cọc nhồi giàu kinh nghiệm, bổ sung lực lượng công nhân kỹ thuật tay nghề cao với quy mô lớn chưa từng có. Song song, doanh nghiệp tiến hành chuẩn hóa năng lực vận hành dây chuyền cọc khoan nhồi và hệ thống phụ trợ, siết chặt kỷ luật an toàn - tiến độ - chất lượng trong mọi công trình.

Đội ngũ nhân sự của SGC. Ảnh: SGC

Đơn vị khẳng định chiến lược tuyển dụng hiện tại vừa đảm bảo tăng trưởng về quy mô, vừa xây dựng nền móng cho 10 năm phát triển tiếp theo, sẵn sàng cho các dự án mang tầm vóc quốc tế.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC là tổng thầu chuyên sâu trong các lĩnh vực đường sắt tốc độ cao, cọc khoan nhồi, cầu và hầm TBM. Đây cũng là doanh nghiệp đang đảm nhiệm vai trò tổng thầu dự án đường sắt tốc độ cao tuyến Hà Nội - Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ, thi công toàn bộ cọc khoan nhồi các dự án sân vận động Trống Đồng, Vinhomes Star City Thanh Hóa, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Hoài Phương