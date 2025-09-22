Tổng thầu AZB thi công phân khu cao cấp nhất đô thị Ecolakes

Tổng thầu Công ty Cổ phần AZB đảm nhận thi công 170 căn biệt thự Valley of Dreams II - Luxury - phân khu cao cấp nhất thuộc đô thị Ecolakes 224 ha.

Phân khu khởi công ngày 17/9, do SetiaBecamex (liên doanh giữa Tập đoàn S P Setia Berhad - Malaysia và Tổng Công ty Becamex IDC) làm chủ đầu tư, AZB được chọn đảm nhận vai trò tổng thầu thi công.

Ông Trần Minh Nhơn, Tổng giám đốc tổng thầu AZB cho biết việc tham gia vào phân khu cao cấp nhất tại dự án Ecolakes Mỹ Phước là bước tiến của đơn vị. Dự án có yêu cầu cao về kỹ thuật, không gian sống cao cấp, phục vụ nhóm khách hàng thành đạt. Trong đó, thiết kế biệt thự mang phong cách home-retreat (nghỉ dưỡng tại gia). Các căn có diện tích sử dụng tối đa lên đến 1.000 m2. Trong giai đoạn đầu, tổng thầu triển khai 170 căn.

Phối cảnh phân khu Valley of Dream II - Luxury. Ảnh: SetiaBecamex

Để đáp ứng nhu cầu sống xanh, sản phẩm bố trí sân vườn riêng, ban công lớn, cửa kính toàn cảnh và sân thượng. Giai đoạn đầu, tổng thầu AZB sẽ xây dựng 170 căn để bàn giao cho khách hàng.

"AZB cam kết tổ chức thi công chuyên nghiệp, an toàn, đúng tiến độ và đạt chất lượng cao để hoàn thiện về kỹ thuật lẫn thẩm mỹ, đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư và cư dân", ông Trần Minh Nhơn nói.

Nghi thức khởi công dự án. Ảnh: SetiaBecamex

Valley of Dreams II - Luxury có tổng diện tích 16,47 ha. Điểm nhấn của dự án là hai công viên chủ đề Dreams Park và Forest Park rộng gần 5 ha. Cư dân được tiếp cận hệ thống tiện ích như hồ bơi vô cực, trung tâm thể thao, đường dạo bộ - đạp xe, phòng gym - yoga, khu BBQ, quảng trường và bến ngắm cảnh.

Dự án được xem là hạt nhân phát triển mới của Ecolakes Mỹ Phước tại phường Thới Hòa, TP HCM (Bến Cát, Bình Dương cũ). Với sự hợp tác giữa SetiaBecamex và AZB, dự án hướng tới việc kiến tạo không gian sống sinh thái, hiện đại và bền vững cho cư dân.

Trước khi khởi công phân khu, EcoLakes Mỹ Phước đã vận hành hàng hoạt tiện ích như phố đi bộ - ẩm thực, các công viên, khu thương mại. Hiện, khu đô thị đón hàng nghìn gia đình về sinh sống.

Đội ngũ kỹ sư của AZB. Ảnh: AZB

Công ty Cổ phần AZB thành lập 2011, đến nay tham gia hơn 300 dự án dân dụng, hạ tầng công nghiệp khắp cả nước. Nhiều dự án trong số này có vốn đầu tư từ Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, châu Á, châu Mỹ, yêu cầu cao về tiêu chuẩn an toàn, tiến độ và chất lượng xây dựng.

Từ năm 2020 đến 2024, đơn vị góp mặt trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam do Vietnam Report công bố. Năm 2024, doanh nghiệp này được HR Asia Awards vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á". Giải thưởng do Tạp chí HR Asia (Singapore) tổ chức.

Hoài Phương