Tổng tài sản TPBank vượt mốc 450.000 tỷ đồng

Sau 9 tháng, tổng tài sản của TPBank đạt gần 451.930 tỷ đồng, vượt kế hoạch cả năm, lợi nhuận trước thuế đạt 6.050 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ 2024.

Theo báo cáo, hết quý III, dư nợ tín dụng của ngân hàng đạt khoảng 303.400 tỷ đồng, tương đương 97% kế hoạch năm, tăng hơn 22% so với cùng kỳ. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 296.700 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với cuối năm 2024, chủ yếu nhờ đẩy mạnh cho vay cá nhân và lĩnh vực công nghiệp chế tạo.

Song song với tăng trưởng tín dụng, tổng huy động vốn của ngân hàng đạt khoảng 404.370 tỷ đồng vào cuối tháng 9, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái, giúp bảo đảm bảo thanh khoản, hỗ trợ TPBank mở rộng hoạt động tín dụng.

Vốn tự có của TPBank hiện là 51.463 tỷ đồng, với tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 14,29%, cao hơn so với mức tối thiểu 8% do NHNN quy định, cho thấy ngân hàng có bộ đệm vốn vững chắc trước rủi ro. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2%, phản ánh chất lượng tín dụng được đảm bảo.

Ngân hàng cũng đã tuân thủ sớm Thông tư 14/2025 về an toàn vốn chuẩn Basel III, theo phương pháp tiêu chuẩn (SA), đồng thời triển khai phương pháp nâng cao (IRB) theo đúng lộ trình, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng toàn diện Thông tư 14/ 2025 của Ngân hàng Nhà nước vào năm 2027.

Tổng thu nhập hoạt động của nhà băng đạt hơn 13.600 tỷ đồng, trong đó thu nhập từ dịch vụ chiếm khoảng 21%, gần 3.000 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với cùng kỳ. Kết quả ngày có được nhờ việc tập trung phát triển hệ sinh thái ngân hàng số và đa dạng hóa nguồn thu.

Trong thời gian qua, ngân hàng liên tục đầu tư vào các giải pháp số như App TPBank, LiveBank 24/7, TPBank Biz,... nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. Nhờ những nỗ lực này, TPBank đã được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm thứ hai liên tiếp.

Đáng chú ý, chiến dịch tài trợ chương trình thực tế và hai đêm concert "Em Xinh Say Hi" đã giúp TPBank gia tăng mức độ nhận diện thương hiệu trong nhóm khách hàng trẻ, góp phần thúc đẩy hiệu quả kinh doanh. Gần 1 tỷ lượt xem quảng cáo thương hiệu được ghi nhận, đưa thông điệp "App TPBank - Tiện ích đỉnh - Sống đỉnh" trở nên phổ biến hơn trên các nền tảng trực tuyến.

Trong thời gian chương trình phát sóng, lượng tải ứng dụng TPBank tăng khoảng 200%, có ngày vượt 120.000 lượt, trong khi đó, số thẻ tín dụng mở mới trên ứng dụng tăng gấp ba lần. Đồng thời, TPBank dẫn đầu ngành về chỉ số cảm xúc tích cực trên mạng xã hội trong tháng 7 và 8, với lượng thảo luận thương hiệu tăng mạnh, theo báo cáo của Công ty Monitaz.

Trong tháng 10, TPBank đã tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.320 tỷ đồng, nâng tổng vốn lên trên 27.740 tỷ đồng. Đây là năm thứ ba liên tiếp ngân hàng chia cổ tức kết hợp cả tiền mặt và cổ phiếu, vừa đảm bảo lợi ích cổ đông, vừa tăng nội lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ngân hàng cũng đang trình phương án nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) lên 51%, mục tiêu đưa TPS trở thành thành viên trong hệ sinh thái. Bước đi này đánh dấu quyết tâm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành tập đoàn tài chính đa năng, cung cấp trọn gói dịch vụ tài chính toàn diện cho khách hàng.

Không chỉ chú trọng tăng trưởng kinh doanh, TPBank còn nằm trong top 20 ngân hàng nộp thuế lớn nhất Việt Nam năm 2024, đóng góp hơn 2.314 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, đứng thứ 9 trong nhóm ngân hàng tư nhân. Nhờ nền tảng tài chính và chiến lược phát triển bền vững, TPBank tiếp tục được Vietnam Report xếp trong Top 10 Ngân hàng TMCP tư nhân uy tín năm 2025.

