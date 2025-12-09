'Tổng tài' giơ tay ra lệnh đánh người ở quán cà phê bị bắt

Hà Nội"Tổng tài" Nguyễn Văn Thiên bị bắt với cáo buộc gây rối trật tự sau khi giơ tay lên trời chỉ đạo người đi cùng đánh tới tấp nam nhân viên trong quán cafe.

Ngày 9/12, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Văn Thiên, 27 tuổi, trú xã Ô Diên, để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng. Thiên là 'tổng tài' đã chỉ tay lên trời ra lệnh đánh nam nhân viên trong quán cà phê ở khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy. Trước đó, công an đã bắt Nguyễn Long Vũ, 23 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh, để điều tra về cùng hành vi.

Trước đó, chiều 17/9, "tổng tài" Thiên cùng Vũ và một số người vào quán cà phê trong khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy. Tiệm có quy định "không hút thuốc lá" và đã dán biển cảnh báo. Tuy nhiên, Thiên (mặc comple, áo sơ mi, đeo cà vạt) hút tẩu thuốc khi ngồi nói chuyện.

'Tổng tài' Nguyễn Văn Thiên (ngoài cùng bên trái) lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Thấy ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, nhân viên quán hai lần ra nhắc nhở, đề nghị khách hàng không hút thuốc trong quán. Sau lần thứ 3 nhân viên quán nhắc nhở, Thiên giơ tay chỉ lên trời (ám chỉ ra hiệu). Lập tức, Vũ đứng dậy, đi vào quầy thu ngân đấm hai phát vào mặt nhân viên.

Nạn nhân 28 tuổi ngã ra sàn nhà, Thiên một lần nữa giơ bàn tay chỉ lên trời ra hiệu rồi hô lớn "thôi, thôi, thôi". Vũ dừng tay, trở lại ghế ngồi. Cả nhóm sau đó rời đi. Toàn bộ sự việc được camera an ninh trong quán ghi lại. Gia chủ đăng tải lên mạng xã hội, sau đó trình báo công an.

Thanh niên bị đánh là con của chủ quán, đã làm nhân viên thu ngân tại đây hơn một năm. Sáng 19/9, Thiên và người thân đến quán cà phê xin lỗi nhưng chủ quán (mẹ của nạn nhân) từ chối tiếp chuyện, yêu cầu ra khỏi tiệm.

Hình ảnh Thiên giơ tay ra hiệu bị camera an ninh ghi lại. Ảnh: Cắt từ video

Tại cơ quan điều tra, cả hai cùng khai "Thiên không chỉ đạo Vũ" đi vào quầy thu ngân đánh nạn nhân. Thiên cho biết chỉ nói Vũ "vào xem ai có lời nói xúc phạm" sau khi bị nhắc nhở không hút thuốc lá trong quán. Khi thấy có tiếng đánh nhau, anh này giơ tay lên nói "thôi" (mục đích để can ngăn hai bên) thì Vũ dừng lại đi về ghế ngồi.

Phạm Dự