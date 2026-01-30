'Tổng tài' đổ lỗi mạng xã hội 'làm lớn chuyện' sau vụ đánh người

Hà NộiTại tòa chiều nay, "tổng tài" Nguyễn Văn Thiên tiếp tục khẳng định không ra lệnh đánh người, đây là "việc nhỏ nhưng bị cư dân mạng đẩy lên căng thẳng".

Chiều 30/1, TAND khu vực 3, Hà Nội tuyên Thiên mức án 24 tháng tù và Nguyễn Long Vũ 6 tháng tù cùng về tội Gây rối trật tự công cộng.

HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng, tạo dư luận không tốt trong xã hội. Do đó, họ cần bị xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Vụ án diễn ra khoảng 14h30 ngày 17/9/2025, tại quán cà phê trong một khu đô thị tại Hà Nội. Khi Thiên hút thuốc nên bị nhân viên quán là anh Minh (29 tuổi, cũng là con chủ quán) nhắc nhở, yêu cầu dừng lại.

Sau lần thứ 3 anh này nói, Thiên giơ tay chỉ lên trời (ám chỉ ra hiệu). Lập tức, Vũ, 24 tuổi, đứng dậy, đi vào quầy thu ngân đấm hai phát vào mặt Minh làm ngã ra sàn. Thiên một lần nữa giơ tay lên trời ra hiệu, rồi hô lớn "thôi, thôi, thôi". Vũ dừng tay, trở lại ghế ngồi. Cả nhóm sau đó rời đi.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh trong quán ghi lại. Gia chủ đăng tải lên mạng xã hội, sau đó trình báo công an.

Tại tòa, Vũ thừa nhận hành vi, nói đánh anh Minh khi "tổng tài" chỉ đạo "mày ra kia tát cho thằng nhân viên mấy phát", trong khi Thiên phủ nhận. Bị cáo nói nghe thấy có xô xát nên giơ tay can ngăn.

Thiên nói video tại quán "nhiều điểm chưa chính xác", dù video này được HĐXX một lần nữa được chiếu công khai tại tòa.

Đổ lỗi cho 'cư dân mạng'

Sau khi Thiên có biểu hiện nôn ói, ốm mệt, tòa tạm dừng để nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe cho bị cáo.

Trở lại trong phiên tòa vào buổi chiều, sau khi bị VKS đề nghị 30-36 tháng tù, Thiên vẫn khăng khăng rằng "việc nhỏ nhưng bị cư dân mạng đẩy lên căng thẳng, gây hoang mang dư luận.

VKS phản bác, cho rằng hành vi đang bị xem xét là hành vi gây rối, không xem xét các yếu tố "câu view", lan truyền thông tin trên mạng xã hội. Quán đã có biển cấm, nhân viên nhắc nhở Thiên tới 3 lần.

"Cho dù có bức xúc, nhưng việc có lời nói thiếu chuẩn mực và tác động vũ lực đến người khác là không thể chấp nhận", đại diện VKS nêu và phân tích, dù thương tích nạn nhân 0% nhưng việc anh này bị đánh là có thật.

VKS nhắc nhở, nếu bị cáo vẫn nhận thức việc "không ưng cái gì thì dùng vũ lực" chỉ là việc nhỏ thì sẽ không bao giờ thay đổi được bản thân.

