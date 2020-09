Tổng quan chương trình và phương pháp học Tiếng Anh lớp 6

Cô Đặng Bảo Vân, giáo viên môn Tiếng Anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI đã đưa ra tổng quan kiến thức và gợi ý phương pháp học tốt môn Tiếng Anh lớp 6:

Tổng quan kiến thức môn Tiếng Anh lớp 6

Chương trình Tiếng Anh lớp sáu gồm 12 bài học, chia làm hai học kỳ. Học kỳ một gồm các bài từ unit 1 đến unit 6: My new school, My home, My friends, My neighbourhood, Natural wonders of the world, Our Tet holiday, học kỳ hai gồm các bài từ unit 7 đến unit 12: Television, Sports and game, Cities of the world, Our houses in the future, Our greener world, Robots.

Mỗi bài đều chia rõ ràng các phần nội dung của bài học: Từ vựng, ngữ pháp, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và phần phát âm đan cài trong mỗi bài học. Khi học, các em cần nắm vững quy tắc ngữ pháp của mỗi bài để đảm bảo kiến thức nền tảng.

Theo cô Bảo Vân, những chủ đề kiến thức thuộc chương trình học kỳ một của Tiếng Anh 6 đều là những chủ đề quen thuộc và gần gũi, gắn liền với đời sống thực tiễn, vì vậy học sinh sẽ dễ dàng hơn trong việc tiếp thu kiến thức. Bước sang học kỳ hai, các chủ đề kiến thức nâng cao hơn, kiến thức về từ vựng, ngữ pháp và các kỹ năng cũng sẽ khó hơn, đòi hỏi học sinh phải luyện tập thường xuyên trong quá trình học.

Cô Đặng Bảo Vân, giáo viên môn Tiếng Anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI.

Bên cạnh đó, học sinh cần lưu ý, ở chương trình tiểu học, nếu kiến thức của môn Tiếng Anh chỉ ở mức độ nhận biết cơ bản, thì lên lớp sáu sẽ có sự nâng cao hơn đi kèm với đó là nội dung kiểm tra và dạng bài trong các bài kiểm tra cũng rất khác, đòi hỏi học sinh cần vận dụng kiến thức đã học để xử lý đa dạng bài.

Ví dụ: Dạng bài liên quan đến cách phát âm, viết lại câu nghĩa không đổi, tìm từ khác loại so với những từ cùng loại, dạng bài tìm lỗi sai và sửa lỗi, dạng bài đọc hiểu đoạn văn để chọn ra thông tin đúng hoặc sai...

Về ngữ pháp, học sinh cần nắm vững thời của động từ, động từ khuyết thiếu, lượng từ và từ vựng thuộc mỗi chuyên đề. Đặc biệt kiến thức ngữ pháp và từ vựng nhiều hơn, đòi hỏi khả năng ghi nhớ của học sinh, do đó cần có phương pháp học phù hợp để đạt được hiệu quả như mong muốn.

Phương pháp học tốt môn Tiếng Anh lớp 6

Với nhiều năm kinh nghiệm dạy học và luyện thi môn Tiếng Anh, cô Bảo Vân cho rằng để học tốt môn học này và đạt hiệu quả như mong muốn thì học sinh cần có phương pháp học phù hợp.

Phần từ vựng, học sinh có thể áp dụng hình thức học thông qua mindmap (sơ đồ tư duy), theo đó sau mỗi bài học thì học sinh nên học lại từ vựng của bài bằng cách vẽ sơ đồ tư duy, học từ vựng theo cặp từ đồng nghĩa và trái nghĩa, theo nhóm chủ đề, gắn nó với các sự vật, hiện tượng trong đời sống để ghi nhớ dễ dàng hơn. Bên cạnh đó học từ vựng thông qua flashcard (thẻ thông tin), qua các bài hát Tiếng Anh cũng là phương pháp học phổ biến mà học sinh có thể tham khảo thêm.

Về ngữ pháp, cô Bảo Vân khuyên học sinh không nên học thuộc lòng các công thức vì đó chỉ là cách học vẹt, thay vào đó học sinh hãy cố gắng học để hiểu bản chất của chúng và rèn luyện bằng cách làm nhiều các dạng bài tập. Khi học thì học sinh cần lập bảng phân tích để so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa các hiện tượng ngữ pháp. Ví dụ: Có thể lập bảng so sánh thời hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn; quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành, để nhìn thấy sự khác biệt giữa các kiến thức này, đi kèm với đó là các ví dụ minh họa cụ thể.

Song song với việc học ngữ pháp thì học sinh cần thực hành thường xuyên các dạng bài tập để rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Một số dạng bài cần có cách làm khoa học, cụ thể như sau:

- Dạng bài tìm từ có cách phát âm khác: Hãy nắm vững bảng phiên âm quốc tế trong Tiếng Anh, đồng thời học cách tra từ điển Anh-Anh để xem cách phát âm. Học sinh cần hình thành thói quen này càng sớm càng tốt để phát âm chuẩn. Việc đọc được phiên âm quốc tế sẽ giúp các bạn đọc đúng được các từ trong tiếng Anh.

- Dạng chia động từ đúng dạng: Học sinh cần hiểu bản chất sự khác nhau giữa các thời.

- Dạng bài tìm lỗi sai: Cần sự suy luận và phán đoán của học sinh bởi lỗi sai có thể từ nhiều khía cạnh. Ví dụ: Lỗi sai có thể liên quan đến từ vựng, hoặc liên quan đến ngữ pháp.

Trên đây là những lưu ý giúp học sinh lớp sáu học tập đạt hiệu quả môn Tiếng Anh, bên cạnh đó phụ huynh cần quan tâm sát sao việc học của con cũng như đồng hành cùng con trong học tập để giúp con tự tin học tập tốt ngay trong năm học đầu cấp THCS này. Phụ huynh, học sinh xem chi tiết video để được tư vấn cụ thể.

Thế Đan