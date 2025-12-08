Tông ôtô vào nhóm người sau cãi vã

Tối 7/12, nhóm nam nữ xảy ra cãi vã, xô xát trước cửa quán nhậu ở đường Lê Hồng Phong, phường Nam Đông Hà. Sau đó, một số người lên ôtô 5 chỗ màu đen đậu bên kia đường, còn nhóm "đối thủ" vẫn đứng nói chuyện tại chỗ cũ.
Camera an ninh ghi nhận, tài xế cho xe lùi lại, quay mũi ôtô về hướng quán nhậu rồi lao thẳng tới.
Ôtô tông mạnh vào nhóm thanh niên đứng trước quán, hất văng 3 người. Chiếc xe lật nghiêng, những người phía trong mở cửa chui ra ngoài. Tài xế sau đó tiếp tục xô xát với những người khác.
Ba người bị xe tông được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị.
Công an tỉnh Quảng trị đang lấy lời khai những người liên quan, điều tra sự việc.
Đắc Thành