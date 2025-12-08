Tông ôtô vào nhóm người sau cãi vã

Quảng TrịCông an đang làm rõ động cơ của tài xế ôtô 5 chỗ, được cho là cố tình lao xe vào nhóm thanh niên vừa cãi vã trước quán nhậu khiến 3 người bị thương.

Tối 7/12, nhóm nam nữ xảy ra cãi vã, xô xát trước cửa quán nhậu ở đường Lê Hồng Phong, phường Nam Đông Hà. Sau đó, một số người lên ôtô 5 chỗ màu đen đậu bên kia đường, còn nhóm "đối thủ" vẫn đứng nói chuyện tại chỗ cũ.

Camera an ninh ghi nhận, tài xế cho xe lùi lại, quay mũi ôtô về hướng quán nhậu rồi lao thẳng tới.

Lái ôtô tông vào nhóm người trước quán nhậu Thời điểm ôtô lao vào nhóm người. Video: Người dân cung cấp

Ôtô tông mạnh vào nhóm thanh niên đứng trước quán, hất văng 3 người. Chiếc xe lật nghiêng, những người phía trong mở cửa chui ra ngoài. Tài xế sau đó tiếp tục xô xát với những người khác.

Ba người bị xe tông được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị.

Công an tỉnh Quảng trị đang lấy lời khai những người liên quan, điều tra sự việc.

Ôtô lật nghiêng nằm trên vỉa hè sau khi đâm. Ảnh: Minh Hoàng

Đắc Thành