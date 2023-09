Tông ôtô vào người bán hàng để bênh vợ

Hà NộiNguyễn Tiến Tùng, 43 tuổi, bị phạt 7 năm tù do lái ôtô đâm vào xe máy của người không cho vợ mình thử áo khi mua hàng.

Ngày 20/9, Tùng, 43 tuổi, trú huyện Thanh Oai, bị TAND Hà Nội tuyên phạt 7 năm tù về tội Giết người.

Nguyễn Tiến Tùng tại phiên tòa sáng 20/9. Ảnh: Danh Lam

Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 1/4, chị Hồng, vợ Tùng, đến cửa hàng quần áo của chị Đỗ Thị Duyên tại chợ Trung tâm ở thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa.

Chị Hồng hỏi mua chiếc áo 80.000 đồng, muốn mặc thử nhưng chủ hàng không đồng ý với lý do đây là hàng giảm giá. Chị Hồng trả lại áo, không mua nữa và không thanh toán. Hai người to tiếng, tát và giật tóc nhau, chỉ dừng lại khi người xung quanh can ngăn. Sự việc được một người trong chợ quay video, đăng tải lên Facebook. Tối cùng ngày, Tùng thấy clip nên hỏi vợ và được kể lại.

Hôm sau, Tùng đi ôtô đến chợ Vân Đình tìm người bán hàng và yêu cầu xin lỗi vợ. Chị Duyên không đồng ý, tiếp tục đôi co. Bị cáo sau đó gọi điện thoại báo Công an thị trấn Vân Đình.

Khi công an đến can thiệp, hai người dừng cãi cọ. Nhưng công an vừa rời hiện trường, Tùng tiếp tục tranh cãi với chị Duyên, sau đó đi ra cổng chợ, nổ máy ôtô.

Thấy chị Duyên đi xe máy ra khỏi chợ, bị cáo Tùng đuổi theo, tông ôtô vào sau xe chị Duyên, đẩy đi khoảng 7 m khiến cả người và xe ngã xuống đường.

VKS cáo buộc Tùng thấy nạn nhân ngã, vẫn không giảm ga, tiếp tục điều khiển ôtô đẩy cả người và xe của chị Duyên về phía trước. Sau đó, Tùng điều khiển xe lách sang trái và tăng ga bỏ trốn. Nạn nhân bị tổn hại 2% sức khỏe.

Ngày 3-4, Tùng đến Công an huyện Ứng Hoà đầu thú.

Tại phiên tòa hôm nay, Tùng thừa nhận hành vi và tỏ ra hối hận, nói hành động vì nhất thời bực tức, muốn bảo vệ vợ.

Tại giai đoạn điều tra, gia đình bị cáo đã bồi thường cho chị Duyên và được chị này làm đơn đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Hải Thư