Tông ôtô đỗ ven đường, 3 người tử vong

Gia LaiXe máy chạy trên đường xã Chư Păh, bất ngờ tông vào đuôi ôtô tải đỗ bên đường, khiến 3 người tử vong, sáng 14/12.

Khoảng 0h55, Rơ Châm Sơng, 28 tuổi, lái xe máy chở hai thiếu niên 13 tuổi trên đường Hùng Vương, từ làng Krái, tông vào đuôi ôtô tải đang đỗ ven đường, khiến cả ba ngã xuống.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Minh Bằng

Hai thiếu niên được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Chư Păh. Sơng bị thương nặng, chuyển đến Bệnh viện Binh đoàn 15 nhưng không qua khỏi.

Công an xác định nguyên nhân ban đầu do người lái xe máy không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ; Sơng chưa có giấy phép lái xe. Đoạn đường rộng 8 m, hai chiều, có vạch kẻ, tầm nhìn không bị che khuất nhưng chưa có hệ thống chiếu sáng.

Trần Hóa